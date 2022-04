Pod Krakowem powstała fabryka baterii do rowerów elektrycznych

W Balicach koło Krakowa uruchomiono fabrykę baterii do rowerów elektrycznych. To inwestycja polskiej marki Green Cell, oferującej akcesoria do zasilania urządzeń mobilnych i pojazdów. W fabryce będzie montowanych nawet 50 tys. baterii rocznie.

