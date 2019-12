Podkarpackie: Firma Safran wybuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

Firma z sektora lotniczego Safran Transmission Systems Poland z Sędziszowa Małopolskiego (Podkarpackie) wybuduje Centrum Badawczo– Rozwojowe. Inwestycja, która powstanie z unijnym dofinansowaniem kosztować będzie kilkadziesiąt milionów złotych.

Jak poinformowała spółka w komunikacie, w piątek podpisana została umowa na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W Centrum będą testowane nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiały do produkcji komponentów przekładni lotniczych. Partnerami spółki w uruchomieniu Centrum będą dwie polskie uczelnie: Politechnika Rzeszowska i Politechnika Śląska.

Budowa obiektu ma się rozpocząć w marcu 2020 r., a zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2021 r. Pracę znajdzie kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych konstruktorów.

Jak podkreślił cytowany w komunikacie prezes Safran Transmission Systems Poland Jan Sawicki, powstanie Centrum to kolejny krok milowy w rozwoju firmy.

"Przez prawie 20 lat doskonaliliśmy nasze umiejętności w zakresie produkcji, a teraz jesteśmy już na tyle dojrzałym zespołem, aby rozpocząć kolejny ambitny etap i dodać do naszej podstawowej działalności projekt wybiegający w przyszłość. Tworzymy centrum nowoczesnej myśli technologicznej, które pozwoli nam wspierać innowacyjne osiągnięcia Grupy Safran" - podkreślił Sawicki.

Safran Transmission Systems Poland specjalizuje się w produkcji i montażu zaawansowanych technologicznie komponentów do silników lotniczych dla wiodących producentów samolotów. Najważniejszym produktem firmy są kompletne przekładnie lotnicze do samolotów Boeing 737 i Airbus A320. Zakład w Sędziszowie Małopolskim produkuje także komponenty do silnikówCFM56, Genx i GP7000, a także silników rodziny LEAP. Zakład działa w Sędziszowie Małopolskim od 19 lat i obecnie zatrudnia prawie 800 osób.

Należy do międzynarodowej Grupy Safran skupiającej zaawansowane technologicznie firmy sektora lotniczego, obronnego i kosmicznego. Safran zatrudnia na całym świecie ponad 95 tys. pracowników.