Polacy chętniej zakładają firmy. Statystyki nad Wisłą poprawiają Ukraińcy

W I kw. 2023 r. do rejestru CEIDG wpłynęło ponad 80 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Tym samym nastąpił wzrost o przeszło 6 proc. rdr. Eksperci komentujący te dane twierdzą, że wyniki byłyby gorsze, ale Ukraińcy podnieśli statystyki.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło 80,1 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). To o 6,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy złożono ich 75,3 tys. Do tego statystyki z ww. okresu pokazują, że było więcej wniosków o otwarcie niż o zamknięcie JDG (80,1 tys. vs 59,7 tys.). Podobnie było rok wcześniej, przy czym wówczas różnica była mniejsza (75,3 tys. vs 63,2 tys.).

Ukraińska przedsiębiorczość jest istotna, ale nie oznacza, że będzie trwała

– Powyższe dane wskazują na popularyzację jednoosobowej działalności gospodarczej. Świadczy to o potrzebie elastyczności i – w pewnych przypadkach – odchodzenia od tradycyjnego etatu. Zapewne zwiększa się również popularność współpracy B2B, głównie z uwagi na korzyści podatkowe. W okresie rosnących kosztów część osób woli uzyskać wyższe wynagrodzenie w relacjach B2B niż posiadać stabilność zatrudnienia, wynikającą z umowy o pracę. Z pewnością ilość powstających nowych firm zwiększają uchodźcy z Ukrainy, którzy nie tylko zasilają kadry pracownicze, ale również prowadzą aktywną działalność gospodarczą – komentuje dla serwisu agencyjnego Monday News radca prawny Szymon Witkowski, ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jak dodają analitycy, wysoka aktywność zawodowa wielu obcokrajowców na naszym rynku niestety nie musi stanowić zabezpieczenia dla polskiej gospodarki. Takie osoby mogą po prostu swobodnie przenosić się do innych krajów, nie ponosząc przy tym obciążeń ZUS-owskich, przed którymi nie są w stanie uciec pracujący tu Polacy.

Najbardziej przedsiębiorcze jest Mazowsze. Później długo nic

– Nie chciałbym też przeceniać wagi wzrostu liczby nowych JDG czy też przewagi otwarć nad zamknięciami. Z moich obserwacji jednak wynika, że pracownicy, często również fizyczni, bywają zmuszani przez swoich pracodawców do zakładania działalności, by móc po prostu zarabiać na chleb. W wielu przypadkach samozatrudnienie nie jest podyktowane własną preferencją, tylko koniecznością – dodaje w rozmowie z Monday News doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol.

Dane z resortu pokazują też, ile wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej było w poszczególnych województwach. W pierwszych trzech miesiącach tego roku najwięcej odnotowano ich w woj. mazowieckim - ponad 8 tys. (rok wcześniej – 8,1 tys.). Dalej w zestawieniu widać woj. małopolskie - 4,6 tys. (4,6 tys.), wielkopolskie - 4,3 tys. (4,5 tys.), a także śląskie - 4,1 tys. (4,5 tys.). Natomiast najwięcej nowych jednoosobowych firm powstało bez wskazania obszaru wykonywanej działalności – ponad 35 tys. (rok wcześniej – 28,5 tys.). Z kolei najmniej ww. wniosków złożono w woj. opolskim - 852 (928), w świętokrzyskim - 1,2 tys. (1,4 tys.), jak również w podlaskim - 1,3 tys. (1,3 tys.).

