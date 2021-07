Polacy mają coraz więcej małych biznesów

W drugim kwartale 2021 r. nastąpiło ożywienie w działalnościach gospodarczych. Polacy zakładali więcej drobnych biznesów niż w pierwszym kwartale 2021 i w drugim kwartale 2020. Więcej też było wznowień, mniej zamknięć - wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czego możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach? - Koniunktura w przemyśle jest świetna, wynagrodzenia rosną, sytuacja na rynku pracy też jest dość dobra. To powinno sprzyjać małemu biznesowi, który kooperuje z dużym, i specjalistom, którzy rozliczają się ze swoimi klientami prowadząc działalność. Z drugiej strony - nie wiemy jak szybko będziemy musieli się zmierzyć z IV falą zachorowań. I z jakimi obostrzeniami będziemy mieli do czynienia. Bo to, że kolejna fala nastąpi, jest oczywiste przy obecnym wyhamowaniu akcji szczepień - twierdzi dyrektor ds. rozwoju InfoCredit.