Polacy nie wierzą w system i nie oszczędzają na emeryturę

Większość Polaków (61 proc.) nie ma zaufania do obecnego systemu emerytalnego i prawie tyle samo (63 proc.) ani nie oszczędza, ani nie inwestuje samodzielnie, by mieć wyższą emeryturę. Z kolei 59 proc. badanych zdaje sobie sprawę, że ich emerytura będzie niższa niż ostatnie zarobki, co dziesiąty uważa odwrotnie, a 27 proc. nadal tego nie wie.