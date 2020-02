Polacy rzucają etaty i idą na swoje

Ostatnio w Polsce szybko przybywa osób działających na własny rachunek i jest ich już ponad 1,33 mln.

"Rzeczpospolita" wylicza, powołując się na dane unijnego urzędu statystycznego Eurostat, że mamy już w Polsce ponad 1 mln 330 tys. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących własną działalność, poza rolnictwem, i niezatrudniających innych pracowników. Jak wynika z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności z III kw. 2019 r., w porównaniu z 2017 r. to wzrost aż o 140 tys. Co więcej, samozatrudnionych przybywa szybciej niż osób na etatach, więc stanowią oni już 8 proc. wszystkich pracujących Polaków. Jeszcze kilka lat temu było to 7 proc.

Jedną z przyczyn jest wprowadzanie przez rząd kolejnych preferencji w składkach na ubezpieczenia społeczne dla pracujących na swoim.



"Taki szybki wzrost to efekt wyjątkowo dobrej sytuacji gospodarczej w ostatnich dwóch latach. Przedsiębiorczy Polacy skorzystali z dobrej koniunktury" - uważa, cytowany przez dziennik, Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

"Rząd PiS usztywnia większość form zatrudnienia, z wyjątkiem samozatrudnienia, gdzie wprowadza kolejne preferencje" - mówi z kolei Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR. "Takie pomysły jak gwałtowny wzrost płacy minimalnej będę sztuczną atrakcyjność samozatrudnienia podnosić" - dodaje.