Polscy przedsiębiorcy ruszyli z ofensywą do Brukseli

Federacja Przedsiębiorców Polskich otworzyła biuro w Brukseli, dzięki czemu zamierza mieć większe możliwości lobbingowe na rzecz polskich firm.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) otworzyła swoje biuro w Brukseli, a jego szefem został Mariusz Korzeb – ekspert ds. gospodarczych i podatkowych.

Celem powstania biura FPP w Brukseli jest zwiększenie udziału organizacji reprezentującej interesy polskich przedsiębiorców w europejskiej debacie na temat legislacji europejskiej. Stała obecność FPP w Brukseli ma umożliwić jej pracownikom udział w debatach innego rodzaju wydarzeniach odbywających się z udziałem europejskich decydentów oraz interesariuszy.

- Dzięki stałej obecności w Brukseli będziemy mieli lepszy dostęp do unijnego procesu legislacyjnego i decydentów. Pozwoli to nam szybciej reagować na inicjatywy UE i lepiej realizować interesy naszych firm i organizacji członkowskich. Przedstawicielstwo w Brukseli to kolejny etap, nasz kamień milowy, aby zbudować silną organizację – której głos będzie słyszalny nie tylko w kraju, ale również na poziomie UE. Nowe otwarcie w Brukseli to logiczna konsekwencja działań podejmowanych przez FPP w kraju, gdzie wspólnie z partnerami dokonujemy konsolidacji biznesu. Chcemy sprawić, by głos polskich przedsiębiorców był słyszalny w skali międzynarodowej, by miał wpływ na europejską debatę o gospodarce, o jej przyszłości, o wyzwaniach przed którymi stoimy i sposobach radzenia sobie z zagrożeniami - podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

Obecnie na poziomie wspólnotowym odbywa się wiele debat dotyczących regulacji związanych z dyrektywami o pracy platformowej czy jawności wynagrodzeń, a także w szeroko rozumianym obszarze energetycznym. FPP będąc na stałe w Brukseli, będzie miało okazję brać aktywny udział w tych zagadnieniach, które są kluczowe dla polskich przedsiębiorców.

- Nasze biuro będzie działać w Brukseli bardzo aktywnie – planujemy liczne inicjatywy i realne przedsięwzięcia z korzyścią dla polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie przedstawimy naszą agendę na 2023 rok - mówi Mariusz Korzeb, szef brukselskiego biura FPP.

