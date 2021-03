W 19 lat Polska przeszła drogę od najwyższej do najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej - przekazali w czwartek na Twitterze ekonomiści PKO BP, komentując dane Eurostatu.

"Z Eurostatu płyną do nas najświeższe, jeszcze nieobrobione graficznie, dane za styczeń 2021, którymi chciałbym się z Państwem podzielić jako pierwszy" - napisał na Twitterze szef rządu, odnosząc się do stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.



"Kilka miesięcy temu, gdy znajdowaliśmy się na drugiej/trzeciej pozycji mówiłem, że chcemy ścigać liderów - Czechów. I właśnie ich przegoniliśmy" - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.



Szef rządu zwrócił uwagę, że przez ostatnie kilkanaście lat "przeszliśmy bardzo długą drogę - z lidera negatywnych wskaźników do prymusa słupków". "Polska ma aktualnie NAJNIŻSZE bezrobocie w całej UE - wynosi ono 3,1 proc.!" - podkreślił.

Zdaniem premiera krajowe tarcze są skuteczne. "Ciągle wypracowujemy nowe rozwiązania, i za chwilę startują nasze programy - Krajowego Planu Odbudowy oraz Nowego Ładu! Wspólnie walczymy z całych sił z kryzysem!" - zaznaczył.



Jak poinformował w czwartek urząd statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat), stopa bezrobocia w styczniu, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu 2020 r. Liczba bezrobotnych w pierwszym miesiącu 2021 r. wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w grudniu.



Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc., wobec 8,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,3 proc. - podał Eurostat. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 7,3 proc., wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu.

"BUM! W 19 lat Polska przeszła drogę od najwyższej do najniższej stopy bezrobocia w UE. W styczniu 2021 zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc., w styczniu 2002 była równa 19,4 proc." - napisali w czwartek na Twitterze PKO Research ekonomiści banku.