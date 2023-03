Polska uczelnia bierze się za kosmiczną współpracę z Niemcami

Uczelnie z Gdańska i Bremy wspólnie wykształcą inżynierów kosmicznych. Miejsce na międzynarodowych studiach znajdzie nawet 30 osób.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W Gdańsku trwa właśnie rekrutacja na studia kosmiczne, które tamtejsza Politechnika organizuje wspólnie z niemiecką Hochschule Bremen. To studia magisterskie, przeznaczone dla inżynierów i licencjatów, zainteresowanych edukacją w technologiach kosmicznych. Nauka na kierunku „Engineering and Management of Space Systems” trwa trzy semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

- Rynek pracy poszukuje inżynierów systemu, a my zapewniamy możliwość kształcenia w tym zakresie, w dodatku podczas studiów międzynarodowych. To sprawia, że jesteśmy wyjątkowi na edukacyjnej mapie Polski - mówi dr Marek Chodnicki, koordynator studiów kosmicznych w Politechnice Gdańskiej.

Pierwszy semestr studiów odbędzie się w Gdańsku, kolejny w Niemczech, a wybór miejsca podczas trzeciego pozostawiono samym zainteresowanym. W czasie nauki studenci będą mogli kształcić się nie tylko w mechanice i mechatronice, ale też w zakresie prawa kosmicznego czy cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania projektami. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, gdyńskiego Uniwersytetu Morskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Hochschule Bremen oraz specjaliści z przedsiębiorstw sektora kosmicznego.

Absolwenci studiów kosmicznych otrzymają dyplomy Politechniki Gdańskiej z kierunku „Technologie kosmiczne i satelitarne” oraz dyplom Wydział Elektrotechniki i Informatyki Hochschule Bremen z wybranego kierunku: „Aerospace Technology”, „Computer Science” lub „Electronics Engineering”.

Współpraca obu uczelni nie jest przypadkowa. Brema jest miastem partnerskim Gdańska od niemal pół wieku, a w obu miastach działa kilkadziesiąt firm z sektora kosmicznego.