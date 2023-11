Polska wśród trzech krajów Unii z najniższym bezrobociem we wrześniu

Polska należała do krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia w UE we wrześniu; wyniosło ono 2,8 proc. - podał Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Jedynie w Czechach współczynnik ten był nieco niższy - 2,7 proc., a równie niskie bezrobocie co w Polsce odnotowała tylko Malta.

Z raportu opublikowanego przez Eurostat wynika, że we wrześniu 2023 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc., co oznacza wzrost z 6,4 proc. w sierpniu 2023 r. i spadek z 6,7 proc. we wrześniu 2022 r.

Stopa bezrobocia w całej Unii wyniosła 6 proc. we wrześniu 2023 r. - bez zmian w stosunku do sierpnia tego roku i spadek o 0,1 pkt. proc. w zestawieniu z wrześniem 2022 r.

Eurostat szacuje, że we wrześniu 2023 r. bez pracy w UE pozostawało 13 mln osób, z czego 11 mln w strefie euro.

Najwyższe bezrobocie wśród krajów Wspólnoty utrzymuje się w Hiszpanii i Grecji - odpowiednio 12 proc. i 10 proc.