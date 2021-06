Polskę zalewają inwestycje zagraniczne. Mamy piąte miejsce na świecie

Polska jest piątą gospodarką na świecie pod względem wartości ogłoszonych w 2020 r. projektów typu „greenfield”, ustępując miejsca poza UE tylko Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii i Chinom – wynika z wtorkowego komentarza Polskiego Instytutu Ekonomicznego do raportu o inwestycjach bezpośrednich na świecie.

Jak wynika, że "World Investment Report 2021", opublikowanego przez UNCTAD, w 2020 r. na całym świecie napływ inwestycji spadł o 35 proc. W przypadku gospodarek rozwiniętych doszło do spadku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) o ponad połowę, a w Unii Europejskiej - aż o 73 proc. Według danych UNCTAD w ubiegłym roku Polska przyciągnęła inwestycje bezpośrednie o wartości 10 mld dolarów, co oznacza spadek o 7 proc. w stosunku do poprzedniego roku.



"Dało to Polsce 23 miejsce na świecie pod względem wartości napływu BIZ. Czynnikami wpływającym na dobre wyniki Polski były: wielkość i kondycja gospodarki, jej utrzymująca się, mimo pandemii, konkurencyjność, korzyści płynące z członkostwa w UE, koszty pracy i jakość siły roboczej oraz poprawiający się stan infrastruktury" - twierdzi Marek Wąsiński, kierownik zespołu handlu zagranicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.



Znacznie niżej plasujemy się pod względem inwestycji lokowanych przez polskie firmy za granicą.

"Odpływ polskich inwestycji zagranicznych wyniósł niecałe 2 mld dol. (najwięcej od 2017 r.), co lokowało Polskę w piątej dziesiątce na świecie. Świadczy to o wciąż niskiej aktywności polskich przedsiębiorstw za granicą i niechęci do ekspansji na zagraniczne rynki. Pandemia zwiększyła globalny popyt na infrastrukturę i usługi cyfrowe. Jednym z najważniejszych projektów w tej branży jest inwestycja o wartości 1,8 miliarda dolarów firmy Alphabet (USA) w Polsce za pośrednictwem Google" - powiedział Jan Strzelecki, analityk zespołu handlu zagranicznego PIE, cytowany w komentarzu.

