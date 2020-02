Polski biznes boi się koronawirusa. Fabryki do zamknięcia?

Niemal 97 proc. ankietowanych przedsiębiorców obawia się wpływu koronawirusa na ich biznes, a 73 proc. już teraz odczuwa skutki ataku wirusa z Wuhan – wynika z badania opinii przeprowadzonego przez Business Centre Club wśród firm członkowskich.

Pierwszym wymiernym skutkiem jest zmniejszenie mobilności pracowników. Na skutek odnotowywania zakażeń koronawiurusem w kolejnych państwach, także europejskich, część globalnych firm działających w Polsce już dziś wstrzymała międzynarodowy ruch swoich pracowników i to w obie strony – twierdzi Michał Wysłocki, ekspert BCC.Zobacz też: Indie. Koronawirus osłabia handel z Chinami - Dotyczy to np. delegowania do Polski pracowników z państw podwyższonego ryzyka, podróży służbowych do naszego kraju, przyjmowania misji gospodarczych czy wysyłania do Polski specjalistów mających przeprowadzać szkolenia lub wdrażać określone rozwiązania w polskich oddziałach – dodaje.Jego zdaniem utrzymywanie się paniki związanej z koronawirusem może jednak wywrzeć negatywny wpływ na rynek pracy w skali makro. - Zdecydowanie koronawirus, prowadzący w niektórych państwach do zamykania granic, może wpłynąć także na zmniejszenie liczby przybywających do Polski migrantów zarobkowych, wciąż jeszcze bardzo potrzebnych polskiej gospodarce – twierdzi ekspert.Nie musi to jednak skutkować brakiem rąk do pracy – i to jest jeszcze gorsza wiadomość. - W mojej ocenie dalszy i utrzymujący się przez dłuższy czas rozwój epidemii może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników cudzoziemskich. Otrzymuję informacje o znaczącym spadku obrotów w niektórych polskich firmach, których działalność uzależniona jest od sytuacji gospodarczej np. w Chinach. Jeśli sytuacja w szybkim terminie nie ulegnie zmianie, firmy te będą zmuszone do redukcji zatrudnienia, zarówno wśród pracowników cudzoziemskich, jak i Polaków – ocenia Michał Wysłocki.- Miejmy zatem nadzieję, że koronawirus nie zbierze w przyszłości żniwa w postaci fabryk, zamykanych w Polsce nie z powodu braku pracowników z zagranicy, a z powodu braku dla nich pracy – podsumowuje ekspert.Przypadki zakażenia koronawirusem Covid-19 odnotowano już w ponad 50 państwach. Od grudnia wirus spowodował ponad 3 tys. zgonów na całym świecie. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa możliwe jest zatem wstrzymanie wstrzymywanie ruchu transgranicznego w kolejnych krajach i tworzenie zamkniętych obszarów kwarantanny, co stwarza zagrożenie zarówno dla mobilności pracowników, jak i ciągłości łańcucha dostaw.