Polskie specjalne strefy ekonomiczne w gronie najatrakcyjniejszych na świecie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Łódzka SSE znalazły się w grupie najatrakcyjniejszych stref tego typu na świecie, zajmując odpowiednio miejsca 2-gie i 8-me w rankingu za 2019 rok fDi Magazine (grupa Financial Times). Wyróżniono w nim także Wałbrzyską SSE. Pierwsze miejsce w rankingu i tytuł „Global Free Zone of the Future” uzyskała wolna strefa Dubai Airport.

