Polskie wizy za 170 mln zł kością niezgody. Giganci ścierają się o Ukrainę

Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnie sprawę głośnego przetargu Ambasady RP w Kijowie na obsługę wniosków o wizy, które składają Ukraińcy. Wart jest on około 170 mln złotych i wpłynęły do niego aż trzy odwołania. W mediach ukraińskich sprawę nazywa się "aferą wizową". Strona polska, w tym znana spółka Personnel Service, która w konsorcjum zdobyła to zamówienie, tonują nastroje.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak konflikt komentuje MSZ?

Personnel Service: nie ma konfliktu interesów

Personnel Service zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem chętnych do pracy na rynkach unijnych wśród mieszkańców Ukrainy. Na ten fakt zwracają uwagę media ukraińskie, w których rozgorzała gorąca dyskusja po ogłoszeniu wyników. Punktem zapalnym jest też zaoferowanie przez zwycięzców bezpłatnej obsługi tzw. małego ruchu granicznego i zapewnianie bezpłatnego świadczenia usług i subsydiowania takiej działalności innymi dochodami.W swoim odwołaniu przegrani wprost wskazują, że Ambasada RP w Kijowie, która organizowała przetarg podjęła decyzje niezgodną z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – nie odrzuciła bowiem oferty, która zdaniem odwołujących się zawierała rażąco niską cenę, co „stanowi czyn nieuczciwej konkurencji”.Skąd takie zarzuty? Postępowanie dotyczy przyjmowania wniosków wizowych, a jednym z jego elementów jest przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego. „Konsorcjum TLS złożyło ofertę wynagrodzenia za przyjęcie 45,1 tys. wniosków w wysokości 0 euro” – wskazują odwołujące się firmy twierdząc, że taka oferta jest niemożliwa do przebicia, ale – co ważniejsze – niemożliwa do zrealizowania. Samo TLS wycenia koszt tej usługi na 213 tys. euro, co oznacza, że będzie ona finansowana z przychodów z obsługi wniosków wizowych, co – zdaniem odwołujących – też jest sprzeczne ze specyfikacją przetargu.Jest też, ich zdaniem zagrożenie, że gdy liczba wniosków w małym ruchu granicznym istotnie się zwiększy (np. w wyniku wzrostu napięcia na Ukrainie), budżet TLS okaże się niewystarczający i konieczny będzie aneks do umowy i dopłata ze strony ambasady.Odwołujące się firmy kwestionują również referencje przedstawione przez zwycięską firmę. Ich zdaniem nie spełniają one warunków określonych w specyfikacji i w związku z tym TLS nie powinno dostać punktów za doświadczenie, a dostało 28.Sprawa analizy odwołań, jak przekazał nam Michał Trybusz, radca prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest w toku. Uzyskaliśmy także odpowiedź od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ podnosi, że kwalifikacja wykonawców biorących udziału w postępowaniu odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja wszystkich zapisów i wymagań umowy z należytą starannością. Do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia został przez polską ambasadę w Kijowie powołany zespół, który na etapie realizacji umowy będzie weryfikował jej należyte wykonanie.Zapytaliśmy też, czy odwołania od wyników konkursu na usługi wizowe mogą doprowadzić do utrudnień przy wydawaniu Ukraińcom wiz pracowniczych do Polski. Taki scenariusz może utrudnić funkcjonowanie wielu polskich firm, zatrudniających Ukraińców. MSZ twierdzi, że na obecnym etapie postępowania zagrożenie niedotrzymania terminu zawarcia nowej umowy nie występuje. Przyjęty zaś przez zamawiającego harmonogram postępowania uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.Całość bada także ukraiński MSZ, na wniosek jednej z tamtejszych deputowanych do parlamentu. Sprawa bowiem jest na Ukrainie bardzo głośna. W tamtejszych mediach podkreślano, że to ryzyko monopolizacji rynku usług pośrednictwa pracy dla Ukraińców w Polsce i utrudnienie działania około tysiąca innych firm pośrednictwa pracy, nie mających związków z wygrywającymi przetarg wizowy. Sama sprawa wywołała też protesty migrantów zarobkowych w pobliżu polskich przedstawicielstw w Kijowie i Lwowie, obawiających się utrudnień przy wyjazdach zarobkowych do Polski.Dostaliśmy, jako jeden z adresatów, pismo w tej sprawie jakie opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Wedle dokumentu ukraiński MSZ „nadal monitoruje tę sytuację i w przypadku naruszenia praw i uzasadnionych interesów obywateli Ukrainy zapewni szybką i skuteczną reakcję”.Ukraińskie MSZ zaznaczyło jednak, że "nie może ingerować w pracę zagranicznych placówek dyplomatycznych na Ukrainie". „Jednocześnie podczas spotkań z dyplomatami Ambasady RP na Ukrainie, a także przedstawicielami polskiego MSZ strona ukraińska zwróciła uwagę na głośne publikacje w mediach na temat wyników przetargu na usługi wizowe” – czytamy.Tak czy inaczej widać wyraźnie, że jest ostra walka o ten kontrakt, a zaangażowani w nią łatwo nie odpuszczą.Zwróciliśmy się także z pytaniami do firmy Personnel Service. Odpowiedział nam Wojciech Mora, przedstawiciel konsorcjum z TLS i Ukraińcami.- Nie ma konfliktu interesów. Wiodącą rolę w konsorcjum ma spółka TLS, która jest notowana na paryskiej giełdzie i będzie odpowiadała za elektroniczny system obsługi. Z kolei Grupa Personnel Service będzie odpowiadała za techniczną obsługę petentów. Będziemy mieli polski sprzęt komputerowy, będziemy ściśle współpracować z krajowymi podmiotami, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy przewozowe. Dodatkowo, poprzez swoją ukraińską spółkę, czyli Visa Staff, która płaci podatki na Ukrainie, będziemy zapewniać pracowników, którzy w profesjonalny sposób obsłużą wnioski wizowe. Warto też zaznaczyć, że cena zaoferowana za obsługę jednego wniosku przez nasze konsorcjum, pomimo rosnącej inflacji, jest o ponad 10 proc. niższa niż aktualna.W sprawie przetargu w ukraińskich mediach od kilkunastu dni trwa kampania czarnego PR. Wykorzystywane są w niej wypowiedzi pana Tomasza Piątka, który w książce „Tajemnice Morawieckiego” twierdzi, że premier polskiego rządu jest pośrednio powiązany z mafią sołncewską. W tej samej publikacji pojawił się wątek Tomasza Misiaka, wobec którego autor wysuwa podobne, niezgodne z prawdą oskarżenia. W tej sprawie został już złożony pozew cywilny, który jest w toku.Jestem przekonany, że nasza oferta jest zgodna ze szczegółowymi warunkami zamówienia. Nie będziemy udzielać szczegółowych informacji na ten temat przed posiedzeniem Krajowej Izby Odwoławczej, które odbędzie się w poniedziałek.---------------------------Niebawem ma nastąpić ciąg dalszy całej sprawy czyli rozpatrzenie odwołań od wyników przetargu. Czy dalsze postępowanie rozwieje wszelkie wątpliwości? Niesmak na pewno pozostanie.