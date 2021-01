Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w ub. roku 48 decyzji o wsparciu o nakładzie ponad 1,6 mld zł

48 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, o łącznym nakładzie ponad 1,6 mld zł, wydała w ub. roku Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestycje przyczyniły się do powstania 710 miejsc pracy, a ponad 6 tys. stanowisk zostało utrzymanych.

- Pomimo pandemii Covid-19 był to rekordowy rok dla spółki - podkreśliła w czwartkowym komunikacie prasowym główny specjalista ds. marketingu PSSE w Sopocie Monika Fabich.

Pandemia koronawirusa nie wstrzymała także planów inwestycyjnych Pomorskiej SSE i w czerwcu 2020 r. spółka oddała do użytku m.in. nową drogę w Podstrefie Grudziądz. Ponadto, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym powstała nowoczesna przestrzeń Space4Makers, która umożliwi realizację innowacyjnych projektów.

Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera wyjaśnił, że wśród 48 decyzji o wsparciu 29 dotyczyło małych i średnich przedsiębiorstw.

- Co więcej, aż 34 to firmy z kapitałem polskim, co niewątpliwie świadczy o sile naszej lokalnej gospodarki. Nowe inwestycje to także ponad 700 nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą miały pozytywny wpływ na region. Obserwujemy, że pomimo wyzwań jakie stoją obecnie przed światową gospodarką, polskie przedsiębiorstwa wykazują dużą mobilizację i potencjał do dalszego rozwoju - dodał Sztandera.

Do grona inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączyła w ub. roku m.in. polska firma odzieżowa LPP S.A., która wybuduje w Brześciu Kujawskim (Kujawsko-Pomorskie) centrum dystrybucyjne, w którym utworzy ponad 500 nowych miejsc pracy, a wartość inwestycji to ok. 200 mln zł. Kolejną firmą, która skorzystała z pomocy jest polska spółka technologiczna Gormanet, tworząca światowej jakości rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Kolejne przedsiębiorstwo Gros-Mark, działające w branży metalurgicznej, zainwestuje ponad 4 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej.

Wśród firm, które w 2020 r. uzyskały wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji są też największy producent styropianu Termo Organika - który wybuduje w Podstrefie Grudziądz nowoczesną fabrykę, inwestując ponad 25 mln zł; Checz Systemy Kominowe kominowe Przemysław Kunkel - tworząca wysokiej jakości wyroby kominowe oraz Blirt S.A. - nowoczesna spółka biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w Life Science.