Portugalia: Konflikt mundurowych doprowadził do opóźnień w dostawie szczepionek

Z powodu konfliktu pomiędzy żandarmerią (GNR) a policją (PSP) opóźniła się dostawa szczepionek przeciw Covid-19 do kilku regionów Portugalii. We wtorek szef MSW zażądał natychmiastowego wszczęcia śledztwa w sprawie sporu obu policyjnych formacji.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych konwój przewożący szczepionki z Coimbry na południe został zablokowany przez pojazdy policji w mieście Evora, na południowym wschodzie kraju.

Z ustaleń telewizji TVI wynika, że blokująca drogę policja zażądała opuszczenia przez żandarmerię konwoju transportującego szczepionki. Biorący udział w zajściu policjanci mieli twierdzić, że teren miasta podlega wyłącznej kompetencji funkcjonariuszy PSP.

Ostatecznie transport szczepionek dotarł do szpitala w mieście Beja z blisko trzygodzinnym opóźnieniem i został odebrany dopiero w nocy z poniedziałku na wtorek. Pojazdowi towarzyszyli przedstawiciele obu skonfliktowanych formacji mundurowych.

Wskutek konfliktu, który doprowadził też do opóźnienia w dostawie szczepionek do szpitali regionu Algarve, do końca operacji logistycznej konwoju strzegły dwie ekipy: żandarmerii oraz policji.

Z Lizbony Marcin Zatyka