Portugalia: Protest policjantów i funkcjonariuszy bezpieczeństwa

Kilka tysięcy funkcjonariuszy policji i służb bezpieczeństwa wzięło udział we wtorek w Portugalii w protestach przeciw polityce rządu Antonia Costy wobec pracowników tych formacji. Domagano się m.in. poprawy warunków pracy oraz zwiększenia liczby etatów.

Największy protest odbył się późnym popołudniem w Lizbonie. Manifestanci przeszli przez centrum stolicy do budynku ministerstwa finansów. Przedstawiciele związków zawodowych policjantów przekazali szefowi resortu Mario Centeno pismo z postulatami.

Wśród nich są m.in. poprawa warunków pracy, kilkuprocentowa podwyżka płac, wypłata zaległych dodatków oraz zwiększenie liczby etatów. Protestujący żądają też zaostrzenia kar za napaści na policjantów i zaprzestania niesprawiedliwego ich zdaniem traktowania członków policyjnych związków zawodowych, którzy organizowali wcześniejsze protesty.

Jeden z przywódców stołecznego marszu Armando Ferreira, przewodniczący Krajowego Syndykatu Policyjnego (Sinapol), powiedział mediom, że zarówno jemu, jak i niektórym jego kolegom grożono w ostatnim czasie wyrzuceniem z pracy za zorganizowanie manifestacji.

"Nasze protesty nie są nielegalne. Mamy prawo do wyrażenia naszej dezaprobaty wobec polityki rządu Costy" - powiedział Ferreira, zaznaczając, że środowiska policyjne rozważają przystąpienie do ogólnokrajowego strajku.

Poza Lizboną największe protesty uliczne policjantów odbywały się we wtorek także w Bradze, Faro oraz w Porto.

Przed południem na międzynarodowych lotniskach w Lizbonie, Porto i Faro rozpoczął się też bezterminowy protest policjantów z Ruchu Zero (Movimento Zero). Bierze w nim udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, których żądania są zbieżne z postulatami manifestujących na ulicach policjantów.

Ruch Zero powstał spontanicznie po skazaniu w 2019 r. przez sąd w Sintrze w bezprecedensowym procesie ośmiu policjantów na kary od dwóch miesięcy do pięciu lat więzienia za agresję wobec grupy młodzieży z rodzin afrykańskich imigrantów w Cova da Moura. Tylko jeden ze skazanych nie otrzymał wyroku w zawieszeniu i trafił do więzienia na 1,5 roku. Skazani podczas procesu twierdzili, że młodzież była agresywna, a oni wykonywali jedynie obowiązki służbowe.

W pierwszej połowie 2019 r. w Portugalii rannych na służbie została rekordowa liczba ponad 430 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Najwięcej z nich, 391 osób, stanowili policjanci.

