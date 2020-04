Powstały programy praktycznego kształcenia hutników i górników

Siedem modelowych programów nauki zawodów w branżach górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej przygotowali wspólnie dla szkół branżowych i techników śląscy nauczyciele akademiccy wspólnie z instytucjami otoczenia biznesu i zainteresowanymi firmami.

Przekazane Ministerstwu Edukacji Narodowej i 52 szkołom z całej Polski programy powstały w ramach współfinansowanego z unijnych środków projektu "Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej".

W czwartek podsumowano dwuletnią realizację tego przedsięwzięcia, którego partnerami były Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG) i Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Było to pierwszy typu projekt, adresowany do branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. Wsparły go także samorządy Jaworzna i powiatu głogowskiego.

Efektem prac jest siedem kompletnych programów nauki w ramach branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej dla zawodów: technik - wiertnik, odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego, odkrywkowego czy otwartego, a także technik przeróbki kopalin stałych.

"W porozumieniu z pracodawcami i ekspertami branż górniczo-wiertniczej oraz hutniczo-odlewniczej stworzyliśmy profesjonalne narzędzia, które pomogą szkołom praktycznie wdrażać kształcenie dualne. Dzięki nim także Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie mogło wprowadzać zmiany w prawie oświatowym, wynikające z konkretnych potrzeb szkół i pracodawców" - wyjaśniła w czwartek wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Barbara Piontek.

"Przygotowaliśmy też rozwiązania w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy. To duży krok naprzód. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i owocną dwuletnią pracę" - dodała wiceszefowa KSSE.

M.in. wypracowano modelowe rozwiązania adresowane indywidualnie dla każdej profesji, jak np. umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą, programy zajęć praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców, rozwiązania dla opiekunów praktyk po stronie szkoły i firmy czy ścieżki budowy kompetencji. Kolejnym etapem było wdrożenie proponowanych rozwiązań i ich weryfikacja w trakcie pilotażu.

"Pilotaże odbyły się w naszych partnerskich szkołach, centrach kształcenia praktycznego oraz w firmach Tauron Wydobycie i Hucie Głogów, należącej do KGHM Polska Miedź. Programy pilotażu były zgodne z obowiązującym prawem oświatowym i możliwe do zastosowania w praktyce szkolnej, a tym samym możliwe do zarekomendowania Ministerstwu Edukacji Narodowej na poziomie rozwiązań systemowych" - poinformowała rzeczniczka Katowickiej SSE Wioleta Witczak-Smolnik.

Dzięki pilotażowi udało się optymalnie dopasować program nauki do potrzeb i oczekiwań pracodawców, a jednocześnie wypracować narzędzia weryfikacji właściwej jakości kształcenia. Celem projektu było także przygotowanie rozwiązań służących angażowaniu pracodawców w organizację nauki zawodu w ich firmach - zarówno poprzez staże i praktyki, jak i praktyczną naukę zawodu w ramach zajęć szkolnych. Może to dotyczyć zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm.