Pracownicy Amazona w Niemczech strajkują w "czarny piątek"

Pracownicy niemieckich centrów logistycznych Amazona przystąpili w tzw. czarny piątek do strajku, domagając się zwiększenia wynagrodzeń i poprawy warunków zatrudnienia. Koncern nie przewiduje, by planowane na weekend protesty odbiły się na realizacji zamówień.

Protestujący zarzucają firmie wywieranie na zatrudnianych "ekstremalnej presji" prowadzącej do utraty zdrowia przez część pracowników. Strajk ma miejscami trwać do wtorku, a więc przez cały rozpoczęty tzw. czarnym piątkiem szczególnie intensywny okres w kalendarzu koncernu - wskazała agencja Associated Press.

Strajk zorganizowany przez związek zawodowy ver.di. objął sześć z 13 niemieckich centrów logistycznych Amazona. Przedstawiciel związkowców Orhan Akman przekazał AP, że protestując w "czarny piątek", chcą dać koncernowi Jeffa Bezosa sygnał, iż ich pracy nie można kupić podobnymi sezonowymi ofertami.

Amazon odniósł się do sprawy, zapewniając w przesłanym oświadczeniu, że "większość pracowników dzisiaj pracuje jak co dzień", w związku z czym mimo strajku "zamówienia zostaną dostarczone na czas". Przedstawiciele koncernu podkreślili, że "pracownicy polskich Centrów Logistycznych Amazon nigdy nie strajkowali". Dodali, iż "Amazon to dobre i bezpieczne miejsce pracy" oferujące zatrudnionym "konkurencyjne wynagrodzenia" i możliwość awansu zawodowego oraz inne korzyści.

Amazon zatrudnia w Polsce 16 tys. osób. Koncern Jeffa Bezosa działa w kraju od 2014 r. i dotychczas prowadzi siedem obiektów logistycznych (w tym dwa od września 2019 r.), a także Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku. Ponadto w Warszawie działają biuro korporacyjne i oddział usług chmurowych Amazon Web Services. W 2020 r. kolejne centrów logistyczne Amazona ma zostać uruchomione w Gliwicach.

W ostatnim tygodniu listopada w amerykańskich mediach ukazały się liczne krytyczne artykuły poświęcone praktykom Amazona oraz warunkom pracy w jego magazynach i centrach logistycznych. Wspólny reportaż na ten temat opracowali m.in. dziennikarze miesięcznika "The Atlantic" oraz wchodzącego w skład Center for Investigative Reporting serwisu Reveal.