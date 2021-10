Pracownicy JSW otrzymali nagrody pieniężne

Około 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) otrzymała w piątek (1 października) jednorazową nagrodę pieniężną, której wypłata kosztowała firmę ponad 113 mln zł. Na mocy porozumienia związkowców z zarządem firmy, wzrosła także wartość przysługujących pracownikom posiłków profilaktycznych.

Porozumienie dotyczące wielkości tegorocznego wzrostu płac w JSW, jednorazowych nagród oraz podwyżki wartości posiłków, podpisano 13 września br. Uzgodniono m.in. wzrost wynagrodzeń od początku września o 1,6 proc., co wraz z obowiązującą od lipca podwyżką o 3,4 proc. oznacza 5-procentowy wzrost płac w tym roku.

Ponadto - jak potwierdzili przedstawiciele biura prasowego JSW - w piątek nastąpiła wypłata jednorazowych nagród. Pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymali 4,3 tys. zł, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla 3,5 tys. zł, a pozostali pracownicy 3,1 tys. zł.

JSW wydała na nagrody 113,5 mln zł, zaś łączny koszt realizacji wrześniowego porozumienia, kończącego spory zbiorowe w firmie, to 139,3 mln zł. W tym 23,5 mln zł to koszt dodatkowej podwyżki wynagrodzeń, a 2,3 mln zł - koszt zwiększenia o 2 zł (od 1 października) wartości posiłku profilaktycznego, z 19 do 21 zł.

W miniony czwartek podpisano także porozumienie płacowe w należącej do Grupy JSW spółce JSW Szkolenie i Górnictwo (SiG), zatrudniającej ponad 1,5 tys. osób - pracownicy ci świadczą usługi w kopalniach JSW. Również w tej firmie wynagrodzenia wzrosną (od października) o 5 proc., a wartość posiłku profilaktycznego wzrośnie do 21 zł (od stycznia 2022 r.). Jednak, inaczej niż w spółce-matce, jednorazowe nagrody dla załogi uzależniono od wzrostu wartości przyszłych kontraktów.

"Ostatnim postanowieniem porozumienia płacowego (...) jest gwarancja wypłaty nagrody jednorazowej po pierwszym kwartale przyszłego roku dla każdego pracownika, w przypadku wynegocjowania nowych stawek na umowach handlowych obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku" - podała działająca w firmie Solidarność, oceniając, iż wobec sytuacji ekonomicznej spółki JSW SiG jest to kompromisowe rozwiązanie.

W ubiegłym, kryzysowym dla JSW roku w spółce nie było podwyżek ani jednorazowych nagród. W 2020 r. ceny węgla i koksu z Grupy JSW spadły średnio o około jedną trzecią, a przychody Grupy zmalały o blisko 20 proc. W efekcie zamknęła ona 2020 r. stratą przekraczającą 1,5 mld zł. W tym roku - jak wskazują wyniki za dwa pierwsze kwartały - spółka zmniejsza straty, licząc na ich odrabianie w kolejnych kwartałach.

