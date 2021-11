Prawie połowa Polaków pozytywnie ocenia działalność związków zawodowych

46 proc. Polaków ocenia pozytywnie działalność związków zawodowych w Polsce, z kolei 18 proc. badanych odnosi się do niej krytycznie – wynika z sondażu CBOS. Wzrósł odsetek badanych uważających, że związki zawodowe w Polsce mają zbyt mały wpływ na decyzje władz.

Ocena wpływu

W ostatnich dwóch latach poprawiły się oceny efektywności związków zawodowych w zakresie obrony praw pracowniczych, chociaż nadal są one częściej sceptyczne niż pozytywne.Prawie jedna trzecia Polaków (32 proc. - wzrost o 5 pkt. proc.) twierdzi, że związki zawodowe skutecznie bronią interesów pracowniczych. Odmiennego zdania jest niemal dwie piąte badanych (37 proc. - spadek o 3 pkt. proc.). 31 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Z badania wynika, że według 39 proc. Polaków (wzrost o 10 pkt. proc.) związki zawodowe w Polsce mają zbyt mały wpływ na decyzje władz, a co dziesiąty badany (9 proc.) uważa, że wpływ ten jest duży. Jedna piąta ankietowanych (20 proc. - spadek o 4 pkt. proc.) określa ich możliwości politycznego oddziaływania jako odpowiednie.

Związkowcy częściej niż pozostali badani są zdania, że polityczna siła oddziaływania związków zawodowych jest zbyt mała.



- W ciągu ostatnich dwóch lat poprawił się odbiór działalności związków zawodowych. Przewaga osób, które uważają ją za korzystną dla kraju nad będącymi przeciwnego zdania, jest obecnie znaczna, największa odkąd to monitorujemy (czyli od 1994 r.). Duża część Polaków - większa niż dwa lata temu - wyraża też oczekiwanie, że związki zawodowe będą miały większy wpływ na politykę, ponieważ obecnie jest on zbyt mały. Od poprzedniego badania wzrosło przekonanie o skuteczności związków zawodowych w zakresie obrony interesów pracowniczych w Polsce, nadal jednak utrzymuje się przewaga osób, które są co do tego sceptyczne - ocenia Michał Feliksiak z CBOS.



Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.



We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 18 do 28 października 2021 r. na próbie liczącej 1157 osób (w tym: 56,4 proc. metodą CAPI, 27,4 proc. - CATI i 16,2 proc. - CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej procedury od maja 2020 r., w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.