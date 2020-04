Prawnicy punktują kolejną odsłonę rządowej pomocy

Tarcza antykryzysowa 2.0 - czyli kolejna odsłona rządowej pomocy na czas pandemii - poczeka jeszcze na decyzje Senatu, ale to rozszerzenie realnych ulg, udogodnienia i korzystne dla wielu firm rozwiązania. Z drugiej strony taki akt prawny, przygotowywany z zamiarem objęcia wszystkich możliwych obowiązujących przepisów, jest misją skazaną na klęskę. Tak prawnicy punktują dla WNP.PL najnowszą wersję tarczy przeciwdziałającej gospodarczym skutkom epidemii.

Więcej czasu na wniosek o upadłość

Zdalne udogodnienia

Zmiany w sprawach podatkowych

Groźba paraliżu postępowań sądowych

Bardzo szeroki akt prawny

Dr Wojciech Wąsowicz, adwokat kancelarii Noerr zwraca uwagę na kolejne rozwiązania z tarczy 2.0.- W przypadku przedsiębiorców, którzy w obliczu epidemii znaleźli się w sytuacji uzasadniającej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wprowadza się odroczenie terminu na dopełnienie tego obowiązku, tj. do odwołania stanu epidemii albo do 3 miesięcy od jego odwołania. Wprowadzenie opisanego rozwiązania może sprawić jednak również, że w czasie stanu epidemii zła sytuacja finansowa dłużnika ulegnie dalszemu pogorszeniu, a jego wierzyciele stracą realną szansę na odzyskanie jakichkolwiek kwot w ramach postępowania upadłościowego - podsumowuje adwokat.Prawnicy Noerr wskazują też kolejne praktyczne zmiany. W ślad za rozwiązaniami wprowadzonymi w tarczy antykryzysowej, a dotyczącymi zdalnego udziału w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, w nowelizacji przewidziano również możliwość takiego udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w posiedzeniu rady inwestorów oraz w zgromadzeniu uczestników funduszy inwestycyjnych.Podobne rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przypadku udziału w zgromadzeniu obligatariuszy. W spółce akcyjnej dopuszczono ponadto możliwość zdalnego składania zapisów na akcje.- To niewątpliwe udogodnienie. Da możliwość podjęcia rozmów przez emitentów obligacji w celu uzgodnienia ewentualnych zmian warunków emisji w związku z ewentualną trudną sytuacją finansową, a w ramach funduszy inwestycyjnych - możliwość podejmowania strategicznych decyzji na odległość. Zdalne składanie zapisów na akcje stworzy szanse na sprawne przeprowadzanie emisji, które pozwolą zasilić spółki tego potrzebujące. Podobnie pozytywnie można ocenić przebieg postępowań administracyjnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - komentuje Ludomir Biedecki.Jak wskazuje, zmiany nie ominą także kwestii podatkowych - w zakresie dokumentacji cen transferowych, podatkowych grup kapitałowych czy ulg w spłacie zobowiązań w związku z COVID-19.Przewidziano również zwolnienie obrotu kryptowalutami z podatku od czynności cywilnoprawnych - wyliczają prawnicy.Kogo zatem najbardziej dotyczyć będą procedowane jeszcze w parlamencie zmiany? Zdaniem prawników, nie można jednoznacznie wskazać branż, które szczególnie zyskają na tarczy antykryzysowej 2.0.- Przepisy dotyczące postępowań sądowych i spraw dotyczących upadłości zdają się wnosić rozwiązania korzystne dla wszystkich. Nie biegną terminy sądowe i procesowe. Z drugiej strony oznacza to, że sąd faktycznie nie ma instrumentu, aby wymusić na stronach złożenie pism, zajęcie stanowiska itp. W praktyce wielu może stracić, gdyż postępowania nie będą się toczyć - ocenia Wojciech Wąsowicz. - Nie jest także jednolicie zorganizowana praca zdalna sędziów. Ponadto wielu prezesów sądów wstrzymało wysyłkę pism sądowych we wszystkich sprawach innych, niż określone w przepisach tarczy jako pilne.Prawnicy zwracają uwagę, że tzw. tarcza 2.0 jest bardzo drobiazgowa; odnosi się np. do zagadnień certyfikacji rozmaitych zawodów (np. maszynisty), przedłużenia terminu na dołączenie sprawozdania finansowego do propozycji nabycia obligacji czy kwestii ochrony roślin.- Nie można oczywiście kwestionować istotności spraw, które mają zostać uregulowane, niemniej, wygląda to na akt prawny przygotowywany z zamiarem objęcia wszystkich możliwych przepisów obowiązujących w Polsce. Ta misja jest skazana na niepowodzenie - w każdym zresztą kraju... - komentuje Ludomir Biedecki.Przy tak dużym tempie i liczbie zmian, pojawia się pytanie, czy nowelizacja zmienia cokolwiek w zapoczątkowanych już procedurach starań o pomoc - na podstawie ustaw obowiązującej od 1 kwietnia tarczy antykryzysowej.- Wydaje się, że nowelizacja nie powinna mieć wpływu na procedury rozpoczęte na podstawie tarczy antykryzysowej, która obowiązuje o 1 kwietnia. Wiele przepisów z tarczy 2.0 zmieniających poprzednią ustawą ma charakter techniczny, nie zmieniający sytuacji przedsiębiorców. Z nowelizacji tarczy antykryzysowej daje się wyczytać wolę rządzących do objęcia jej działaniem szerszego niż pierwotnie zakresu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie ze strony państwa. Pozostaje oczywiście pytanie, jak sprawnie i szybko wsparcie zapisane w przepisach stanie się realne - podsumowuje Ludomir Biedecki.