Prawnik krytycznie o tarczy 6.0. Może nie wystarczyć

Pomoc doraźna, swoista "kroplówka", która nie tylko nie zachęci do nieredukowania zatrudnienia, ale może nie wystarczyć do podtrzymania przy życiu wielu biznesów - to niektóre za zarzutów, jakie padają pod adresem branżowej tarczy 6.0. O pomocy, którą obecnie zajmuje się Senat rozmawiamy z Jarosławem Karlikowskim, radcą prawnym kancelarii Noerr.

Branża branży nierówna

Dalsza pomoc w rękach rządu

Nasz rozmówca zwraca także uwagę na to, że warunki uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego zróżnicowano w stosunku do różnych grup przedsiębiorców.W przypadku branży hotelarskiej czy transportowej warunkiem jest spadek przychodów o 75 proc. w porównaniu z rokiem 2019 (obliczany dla pierwszego miesiąca, za który składany jest wniosek, w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 r.). W przypadku restauracji czy działalności paramedycznej prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwać, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.- Pomijając kwestię dofinansowania świadczeń postojowych dla przedsiębiorców z branży paramedycznej (w sytuacji gdy środki te można by przeznaczyć np. na dodatkowe wynagrodzenia dla lekarzy i pielęgniarek), fakt stosowania różnych kryteriów dla branż w pewien sposób komplementarnych (vide hotele i restauracje) wydaje się rozwiązaniem arbitralnym - podsumowuje Jarosław Karlikowski.Prawnik zwraca uwagę na dodatkową kwestię. Ustawa przewiduje możliwość ponownego przyznania przez rząd przedsiębiorcom z branż objętych dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników takiego samego dofinansowania lub udzielenia im zwolnień z ZUS.Wprowadzenie takich nowych form pomocy mogłoby nastąpić w formie rozporządzenia Rady Ministrów. Takie rozporządzenie mogłoby także przewidywać dodatkowe świadczenia postojowe i dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorców.- Należy zauważyć, że upoważnienie Rady Ministrów jest w tym zakresie bardzo szerokie. Oczywiście może to pozytywnie wpłynąć na szybkość reakcji rządu na trudną sytuację w kolejnych branżach, ale zastrzeżenie budzi pozbawienie parlamentu kontroli nad przyznawaniem takich środków i wydatkami publicznymi - wskazuje Karlikowski.O tym, jaki będzie ostateczny kształt najnowszej odsłony rządowej pomocy dla najbardziej poszkodowanych skutkami drugiej fali pandemii przedsiębiorców, zdecyduje Sejm.