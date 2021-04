Premier: Dane dotyczące zakażeń pozwalają na decyzje dotyczące odmrażania gospodarki

Dane, które otrzymujemy, dotyczące zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrożeniem gospodarki; to są dane, które dają pewne podstawy do ostrożnego optymizm - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej wskazał, że dane, które napływają, dotyczące zakażeń, "pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki".

"To są dane, które dają pewne podstawy do takiego ostrożnego optymizmu. Zapewne najgorsze jeśli chodzi o zakażenia za nami" - mówił.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Dane, które otrzymujemy pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki. Dają nam podstawy do ostrożnego optymizmu. Najgorsze, jeśli chodzi o zakażenia, jest zapewne za nami. pic.twitter.com/i2sHgoiIw1 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 28, 2021

Zaznaczył, że cały czas w szpitalach przebywa ok. 25 tys. osób chorych na Covid oraz że ponad 3 tys. osób "walczy o życie na łóżkach respiratorowych". "To jest cały czas bardzo groźna choroba i dlatego bardzo wiele danych, które do nas spływają, analizujemy z każdego możliwego punktu widzenia. Zakażenia to jedno, ale te największe tragedie, które dotykają ludzi, rodziny czyli zgony naszych bliskich, to jest ten aspekt, na który musimy kłaść największy nacisk, i na to kładziemy największy nacisk" - zapewnił.

"W związku z tym też od tego, jaka będzie dynamika w tych kilku podstawowych kryteriach, uzależniamy dalszy harmonogram działań" - wskazał premier.

