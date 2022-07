Premier: nowa fabryka pomp ciepła w Legnicy docelowo ma stworzyć 3 tys. miejsc pracy

Nowa fabryka pomp ciepła docelowo ma stworzyć 3 tys. miejsc pracy - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Legnicy podczas uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod budowę fabryki pomp ciepła. Dodał, że inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu legnickiego.

Według premiera Polska staje się centrum rozwoju technologii energooszczędnych, technologii wysoko zaawansowanych i innowacyjnych produktów, które mają służyć ochronie środowiska, jednocześnie służyło ochronie portfeli.

Morawiecki podkreślił, że rząd zrobi wszystko, aby przyciągać inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy i żeby Polska gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony.

Szef rządu ocenił, że odpowiedzią na politykę Rosji, która prowadzi do niezgody i niepewności, jest więcej innowacyjnych inwestycji, ekologicznych i energooszczędnych.

"Nowa inwestycja docelowo, jak usłyszałem, ma stworzyć 3 tys. miejsc pracy" - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu inwestycja ta "będzie wytyczała przyszłość rozwoju tego regionu, regionu legnickiego".

Szef rządu ocenił, że odpowiedzią na politykę Rosji, która prowadzi do niezgody i niepewności, jest więcej innowacyjnych inwestycji, ekologicznych i energooszczędnych. Jego zdaniem takie inwestycje "mówią naszym geopolitycznym adwersarzom ze Wschodu, że nie damy im się zastraszyć".

Premier podkreślił, że dzięki produktom wytwarzanym w nowej fabryce rachunki Polaków za energię będą mogły być niższe.

Polska centrum innowacji energetycznych

Według premiera Polska staje się centrum rozwoju pomp ciepła, technologii energooszczędnych, technologii wysoko zaawansowanych i innowacyjnych produktów, które mają służyć do obniżenia rachunków za prąd i do tego, aby to, co służy ochronie środowiska, jednocześnie służyło ochronie portfeli Europejczyków i Polaków.

"Dziś coraz częściej ekologiczne równa się ekonomiczne, czyli to, co sprzyja środowisku naturalnemu, jednocześnie prowadzi do zmniejszenia rachunków za prąd rachunków, za energię i właśnie temu będzie służyć ta fabryka, (...) właśnie temu, aby rachunki Polaków, rachunki wszystkich Europejczyków były niższe, bo tutaj będą produkowane najnowocześniejsze na świecie pompy ciepła" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił też, że inwestycja w Legnicy jest kolejnym dowodem na to, że współpraca między administracją rządową i samorządową oraz inwestorami przebiega sprawnie.

Morawiecki podkreślił, że rząd zrobi wszystko, aby przyciągać inwestorów, którzy będą tworzyć nowe miejsca pracy i żeby Polska gospodarka rozwijała się w sposób zrównoważony.

Największa inwestycja w historii grupy Viessmann

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście skierowanym do uczestników uroczystości, który odczytał poseł Wojciech Zubowski (PiS), podkreśliła, że w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie "największa inwestycja w historii grupy Viessmann". Zwróciła uwagę, że to kolejny projekt światowego lidera systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych realizowany w regionie.

"Nowy zakład da dodatkowe miejsca pracy, a zarazem szansę na szybsze tempo rozwoju procesów gospodarczych i technologicznych w naszym regionie i kraju" - zaznaczyła.

Według niej to także sygnał, "że zwiększa się atrakcyjność inwestycyjna Polski i Dolnego Śląska, co oznacza dla naszego kraju wymierne ekonomiczne korzyści".

Witek skierowała "słowa ogromnego uznania" do przedstawicieli przedsiębiorstwa za wdrażanie "przyjaznych dla ludzi i środowiska rozwiązań technologicznych, a także popularyzowanie efektywnego i świadomego zarządzania energią", co - jej zdaniem - w dzisiejszych czasach ma wyjątkową wartość.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl