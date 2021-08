Premier: Polska jest w czołówce krajów, które interesują inwestorów

Polska jest w czołówce krajów, które potrafią swoimi zaletami zainteresować inwestorów międzynarodowych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcyjnego PepsiCo w miejscowości Święte w woj. dolnośląskim (powiat Środa Śląska).

O najlepszych inwestorów, renomowanych inwestorów, zabiega bardzo wiele krajów. Polska jest w czołówce tych krajów, które potrafią zainteresować swoimi zaletami inwestorów międzynarodowych - powiedział premier.

Polska cieszy się zaufaniem inwestorów amerykańskich, tworzymy najlepszy możliwy klimat do inwestowania - oświadczył premier.

Inwestycja takiego koncernu jak PepsiCo jest dowodem na zaufanie inwestorów amerykańskich. Tworzymy najlepszy możliwy klimat do inwestowania, zarówno dla inwestorów krajowych, jak i wielkich inwestorów, takich jak inwestorzy amerykańscy - dodał.

Mateusz Morawiecki, podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę zakładu produkcyjnego PepsiCo. powiedział, że w ub. roku inwestycje zagraniczne w Polsce spadły o 35 proc. w związku z pandemią koronawirusa.

Morawiecki wyraził również radość z decyzji amerykańskich inwestorów o umiejscowieniu w Polsce zakładu produkcyjnego PepsiCo. Jak wskazał, to największa inwestycja tej firmy w Polsce od 30 lat, a także największa tego typu inwestycja spółki w Europie.

"To bardzo cieszy. Cieszy również to, kiedy słyszymy, że największą zaletą Polski jako miejsca na inwestycje, są nasi znakomici pracownicy" - powiedział Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #Święte: Polska jest w czołówce rankingów, które interesują inwestorów. Nasi wieloletni inwestorzy amerykańscy zdecydowali się na tę największą w Europie inwestycję PepsiCo. Wielką zaletą Polski jako miejsca na inwestycje są znakomici pracownicy. pic.twitter.com/OlrUck6yJU — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 26, 2021

"Inwestuj z głową, wybierz Polskę - najlepsze miejsce do inwestowania na całym świecie. O czym przekonują się inwestorzy polscy, amerykańscy i inwestorzy z całego świata" - oświadczył Morawiecki.



Jak dodał, dodatkowym aspektem inwestycji będzie korzyść dla lokalnych rolników, którzy będą mogli sprzedawać swoje produkty do powstającej fabryki chipsów. "To bardzo dobra informacja dla polskich rolników, producentów i kooperantów" - stwierdził Morawiecki.

