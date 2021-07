Premier: rynek pracy jest w bardzo dobrej formie

Wzrost wynagrodzeń w Polsce to 9,8 proc. rok do roku, a przyrost zatrudnienia to 2,8 proc. To znaczy, że nasz rynek pracy jest w bardzo dobrzej formie – powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas wizyty w Miedzianej Górze, komentując dane GUS.

W poniedziałek GUS opublikował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przemyśle. Zatrudnienie w czerwcu 2021 r. wyniosło 6359,3 tys. osób i było wyższe o 2,8 proc., licząc rok do roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 5802,42 zł i było o wyższe o 9,8 proc.

"Dawno mnie żadna informacja nie ucieszyła tak bardzo, jak te dane, że wzrost wynagrodzeń w Polsce to 9,8 proc., blisko 10 proc., rok do roku, a przyrost zatrudnienia to 2,8 proc. to znaczy, że nasz rynek pracy jest w bardzo dobrej formie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas wizyty w Miedzianej Górze.

Dodał, że to efekt działania programu "Polski Ład".

"To znaczy, że nasz plan, +Polski Ład+, zaczyna się rozpędzać, działać coraz lepiej i przekładać na codzienne życie mieszkańców" - powiedział Morawiecki.

