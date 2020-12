Prezes KIG apeluje do premiera w sprawie branży fitness

Smutnym paradoksem jest fakt, że najważniejsze instytucje państwowe, w tym Ministerstwo Zdrowia, zachęcają Polaków do aktywności fizycznej także w okresie pandemii, a zarazem blokują dostęp do infrastruktury sportowej – pisze w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego szef Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, w którym apelują o dialog i jak najszybsze otwarcie obiektów sportowych.