Prezes PiS: Bezrobocie, ta bardzo ciężka choroba, została przezwyciężona

Bezrobocie, ta bardzo ciężka choroba - ciężka nie tylko w wymiarze indywidualnych losów ludzi, ale także w wymiarze ekonomii jako całości - została przezwyciężona - powiedział w niedzielę w Bielsku-Białej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami w Bielsku-Białej lider PiS zaznaczył, że rządowi "udało się, w trudnych okolicznościach, zlikwidować bezrobocie".

Podkreślił, że obecnie stopa bezrobocia wynosi 5 proc. Jak zastrzegł, te 5 proc. wynika z "najbardziej niekorzystnego sposobu liczenia". "Gdybyśmy liczyli tym sposobem, który był przyjęty w Polsce, to znaczy liczą się tylko ci, którzy rzeczywiście poszukują pracy, to byśmy mieli to bezrobocie znacznie mniejsze niż 5 proc.(...) czyli naprawdę bardzo niskie" - dodał.

"To druga ciężka choroba tamtego systemu, te nawroty i to długotrwające - trzy nawroty, najpierw na początku lat 90., później przy końcu lat 90. i na początku 2000 roku, w końcu na przełomie 2010 r. i nastych lat były te trzy fale - dwie Balcerowiczowskie i jedna, można powiedzieć, Tuskowa" - przypomniał.

Jak zastrzegł, PiS nie dopuszcza do powrotu bezrobocia pomimo trudnych warunków. "To jest też wykonanie tego naszego zobowiązania. Ta bardzo ciężka choroba - ciężka także w wymiarze ekonomicznym, nie tylko w wymiarze indywidualnych losów ludzi, ale także w wymiarze ekonomii jako całości - została jakoś przezwyciężona" - ocenił Kaczyński.

