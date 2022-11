Prezes PiS: Stosujemy metody łagodzenia. Nie chcemy wstrząsu w postaci bezrobocia

Stosujemy metody łagodzenia, one z czasem będą prowadziły, wraz z procesami światowymi, do obniżania cen, ale nie chcemy tego wstrząsu, bezrobocia, tego społecznego nieszczęścia - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak mówił podczas spotkania w Katowicach, chodzi po prostu o takie "poczucie współprzeżywania tego wszystkiego, co muszą przeżywać ludzie w gorszej sytuacji". "To jest bardzo dobre uczucie, bardzo pozytywne, łączące się ze słowem, które naprawdę w naszym kraju bardzo dużo znaczy, także tu na Śląsku. To jest słowo solidarność" - podkreślił Kaczyński.

"Nie chcemy tego wstrząsu, nie chcemy bezrobocia, nie chcemy tego społecznego nieszczęścia, bo to nie mieści się w tym, co jest bardzo istotnym elementem, moralną podstawą, głównym uczuciem, którym się kierujemy w naszej polityce, otóż empatią" - zaznaczył prezes PiS.

Jak mówił aspektami tej polityki jest m.in. pomoc dla niepełnosprawnych. "I wreszcie to, czym żyje dziś większość Polaków, polskich rodzin, to znaczy inflacja" - wskazał. Jak kontynuował z inflacją można bowiem walczyć na przykład poprzez radykalne obniżenie dochodów społeczeństwa i inflacja zaczyna spadać wobec braku popytu. "A byłaby to sytuacja, która nie byłaby dobra" - ocenił.

"Dlatego my stosujemy i te metody klasyczne (...) ale jednocześnie stosujemy takie metody, jak zamrażanie cen elektryczności i innych źródeł energii, mechanizmy łagodzące dla społeczeństwa, różne dopłaty i nie blokujemy wzrostu płac" - mówił Kaczyński. Przyznał, że "jest pewien niewielki spadek siły nabywczej, ale on głównie koncentruje się w sferze tych, którym rzeczywiście jest najtrudniej, to znaczy emerytów".

Jak zapewnił, w odniesieniu do tej ostatniej grupy "będziemy w nowym roku dawali duże podwyżki, a później będzie trzynastka i czternastka i z całą pewnością to też będzie jakoś rekompensowane".

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl