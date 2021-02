Prezes ZUS: dzięki podjętym działaniom nie doszło do zachwiania na rynku pracy

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze mamy ponad 2,5 mln płatników składek, to jest o 55 tys. więcej niż w lutym 2020 r. - poinformowała w poniedziałek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Oceniła, że dzięki podjętym działaniom w czasie epidemii nie doszło do zachwiania na rynku pracy.

Szefowa Zakładu podczas konferencji prasowej zwróciła uwagę, że ostatni, trudny rok dla polskiej gospodarki sprzyjał jednocześnie unowocześnianiu państwa pod względem informatyzacji. Wskazała, że proces elektronicznego wnioskowania o pomoc wpisał się na stałe do polskiego prawa.

"Na koniec roku w rejestrze mamy ponad 2,5 mln płatników składek, to jest o 55 tys. więcej niż w lutym 2020 r. Także liczba ubezpieczonych wzrosła o 55 tys. osób. Czyli pomimo fluktuacji, że część tych płatników zamykała biznes, nowi się otwierali, ten bilans jest bardzo dodatni" - oceniła prof. Uścińska.

Podkreśliła, że dzięki podjętym działaniom nie doszło do zachwiania na rynku pracy i wzrostu bezrobotnych.

"Z tarczy 5.0 i 6.0 skorzystało ok. 28-30 proc. przedsiębiorstw zgłoszonych potencjalnie do tej formy pomocy według PKD. Jeśli chodzi o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień - to skorzystało w przypadku tarczy 5.0 zaledwie 13 proc. firm z branży hotelowej" - powiedziała.

Szefowa ZUS przypomniała, że od 1 lutego realizowane jest wsparcie z nowej Tarczy Antykryzysowej 7.0. "Szacujemy, że możemy udzielić pomocy na ok. 3 mld zł w ramach zwolnienia ze składki i świadczenia postojowego" - powiedziała profesor. Do tej pory wpłynęło już ponad 500 wniosków o wsparcie.

Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0.

Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Można je otrzymać w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).

Wniosek o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można złożyć od 1 lutego. Najpóźniej powinien trafić do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.