Prezes ZUS: kolejne środki na kontach rodziców w ramach 500 plus

We wtorek wypłaciliśmy około 300 mln zł w ramach kolejnego okresu wypłaty świadczenia 500 plus. To oznacza, że od początku czerwca do rodziców trafiło łącznie ponad 900 mln zł - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Do tej pory ZUS przyznał świadczenia dla ok. 6,2 mln dzieci.

1 czerwca 2023 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus", który potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

"We wtorek ZUS przelał na konta rodziców około 300 mln zł. To oznacza, że od początku czerwca do rodziców i opiekunów trafiło łącznie ponad 900 mln zł" - przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wskazała, że tak jak dotychczas, w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłat świadczenia. Można to sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

"Do chwili obecnej ZUS przyznał świadczenia dla ok. 6,2 mln dzieci. Zdecydowana większość świadczeń, złożonych przed rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego, będzie wypłacana w tym samym terminie, w jakim ZUS wypłacał dotychczas świadczenie 500 plus" - podkreśliła prof. Uścińska.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów - poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Emp@tia albo w bankowości elektronicznej.

"Zachęcamy rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store" - wskazała prof. Uścińska.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnianie wniosków o świadczenia dla rodzin, nie tylko 500 plus, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start - 300 plus. Nabór wniosków o wyprawkę szkolną w tym roku rusza już za miesiąc - od 1 lipca.

Jeśli ktoś składał już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.

ZUS zastrzega, że nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli zostanie złożony w czerwcu, ZUS będzie miał zgodnie z przepisami czas na wypłatę do końca sierpnia, choć oczywiście wraz z wyrównaniem od czerwca. "W praktyce 500 plus ZUS przyznaje i wypłaca znacznie szybciej niż to wynika z ustawowych terminów.

Inaczej jest, gdy wniosek jest składany na nowo narodzone dziecko. Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu trzech miesięcy od dnia jego urodzenia, uzyska prawo do świadczenia od dnia urodzenia dziecka.

Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

