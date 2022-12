Prezes Związku Głuchych: Osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami

Osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami, potrzebują tylko komunikacji w polskim języku migowym, który jest ich naturalnym językiem - powiedział PAP prezes Polskiego Związku Głuchych (PZG) Krzysztof Kotyniewicz.

Osób słabosłyszących i z niedosłuchem może być do 800 tys.

PZG realizuje w partnerstwie m.in. z MRiPS projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Nie można ukrywać, że osoba z niepełnosprawnością potrzebuje dodatkowych wydatków, żeby móc normalnie pracować.

Nie skreśla to jednak nikogo. Osoby głuche w swoim fachu nieraz są świetnymi specjalistami.

Ile osób może być w grupie niepełnosprawnych pracowników? Sporo

Prezes PZG zapytany przez PAP o liczbę osób niesłyszących w kraju powiedział, że w polskim języki migowym komunikuje się 50-100 tys. osób. Oszacował, że osób słabosłyszących i z niedosłuchem może być do 800 tys., a starszych z niedosłuchem - nawet 3 mln. Spośród osób głuchych - wskazał Kotyniewicz - pracuje ok. 20 proc.

"Odsetek osób pracujących jest niewystarczający. Jest spora grupa osób z niepełnosprawnością słuchu, która chciałaby podjąć pracę, ale wskutek różnych barier nie może tego zrobić" - stwierdził. "Osoby głuche są pełnosprawnymi pracownikami, potrzebują tylko komunikacji w polskim języku migowym. To jest ich naturalny język, w którym się komunikują" - dodał.

Co jest barierą w zatrudnieniu i pracy niepełnosprawnych? Jest ich kilka, ale są i te najbardziej uciążliwe

Mówiąc o największej barierze, na którą osoby głuche natrafiają na rynku pracy, wskazał dostęp do tłumaczy języka migowego. "Nie każdy pracodawca wie, że takiego tłumacza może zatrudnić, ewentualnie nawiązać współpracę z firmą tłumaczeniową bądź stowarzyszeniem" - powiedział. Jako przykład takiego stowarzyszenia podał PZG, który dysponuje tłumaczami języka migowego w oddziałach na terenie całego kraju.

Przypomniał, że PZG realizuje w partnerstwie m.in. z MRiPS projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jednym z testowanych instrumentów jest Centrum Komunikacji Polskiego Języka Migowego, do którego osoby głuche potrzebujące tłumaczenia mogą zadzwonić od godz. 8 do 20. Bezpłatne połączenie online z tłumaczem - podał Kotyniewicz - można uruchomić m.in. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, szkolenia BHP lub gdy pojawi się potrzeba przetłumaczenia dokumentów. "Często dokumenty w języku polskim nie są do końca zrozumiałe przez osoby głuche" - przyznał.

Pandemia przemodelowała pomoc medyczną. Co to znaczy dla osób głuchych na przykład?

Zdaniem Kotyniewicza, po wprowadzeniu teleporad w czasie pandemii COVID-19 głusi zostali wykluczeni z pomocy medycznej. Dlatego PZG przy wsparciu PFRON uruchomił bezpłatną wideoinfolinię, dzięki której osoby niesłyszące mogą korzystać z teleporad od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 23.

"Osoba z niepełnosprawnością potrzebuje dodatkowych wydatków, żeby móc normalnie pracować, wyjść z domu" - wyjaśnił prezes PZG i jako przykłady wskazał: koszt zakupu aparatu słuchowego, wózka, utrzymania psa przewodnika.

Innym problemem - stwierdził - jest niewystarczająca edukacja. "Nadal nie mamy w Polsce edukacji dwujęzycznej, przez co niewielki odsetek uczniów zdaje maturę i nie może kontynuować edukacji. Głusi nie są uczeni w polskim języku migowym, a kursy doszkalające nie są dostosowane do osób głuchych" - powiedział.

Według Kotyniewicza, osoby głuche w swoim fachu nieraz są świetnymi specjalistami i dobrze czują się na swoich stanowiskach pracy. "Nieraz koledzy się na nich skarżą, bo podbijają normy pracy. To dlatego, że skupiają się na swoich obowiązkach" - wyjaśnił. Przyznał, że także wśród osób z niepełnosprawnościami zdarzają się takie, które nie chcą pracować, ale jego zdaniem podobne zjawisko występuje w każdej grupie społecznej.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku.

