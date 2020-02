Prezydent Ukrainy: chcę, by u nas zarabiało się tyle co w Polsce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że bardzo chciałby, aby w jego kraju wynagrodzenie "było takie jak w Polsce". Chcę wierzyć, że uda nam się spełnić to marzenie - dodał w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

"Dlaczego tak mówię? To bardzo proste - w Polsce teraz już jest kilka milionów Ukraińców. I dlaczego wrócą? Potrzebna jest im motywacja, nawet trochę mniejsza wypłata niż w Polsce już by była w porządku. Jeśli będą mieć 70 procent polskiego wynagrodzenia, myślę, że przeważy to, że chcesz być w domu, a nie gdzieś jeździć" - wskazał prezydent.

Według ukraińskiego urzędu statystycznego średnie wynagrodzenie na Ukrainie w grudniu dla pracowników przedsiębiorstw, urzędów i organizacji wyniosło 12264 hrywny (1957 zł). Płaca minimalna to 4173 hrywny (665 zł). W Polsce według GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku równało się 5604,25 zł brutto.