Probierz o kadrze: dyspozycja Lewandowskiego dobrze rokuje na przyszłość

Michał Probierz został wybrany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po zakończeniu przez PZPN współpracy z Fernando Santosem szukano nowego selekcjonera. W środę 20 września prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił, że następcą Portugalczyka będzie Michał Probierz.

Michał Probierz jest krewniakiem prof. Krystiana Probierza

- Cieszę się, że osoba o takim samym nazwisku będzie trenowała kadrę - uśmiecha się w trakcie rozmowy z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog górniczy.

- Czy Michał Probierz to moja rodzina? To daleki krewny, jak to się mówi dziesiąta woda po kisielu. W ogóle się nie spotykamy. Kiedyś mój syn próbował rozpoznać te koneksje rodzinne, ale do żadnych konkretów nie doszło. Ja jestem z Chorzowa, a on bodajże urodził się w Bytomiu. W każdym razie nowemu selekcjonerowi naszej kadry życzę jak najlepiej - dodaje prof. Krystian Probierz.

Piłkarską kadrę trzeba poukładać. Robert Lewandowski jeszcze się przyda

Pytamy prof. Krystiana Probierza, czy nie był zaskoczony taką nominacją.

- Nie byłem zaskoczony tym, że Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski - mówi prof. Krystian Probierz.

- Nowy selekcjoner musi poukładać tę drużynę. Ważne, by miał kto strzelać bramki. Ostatnio Robert Lewandowski jest już w lepszej dyspozycji. Było to dobrze widać w meczu Barcelony z Royalem Antwerp w Lidze Mistrzów. To lepiej rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o mecze kadry - dodaje z uśmiechem prof. Krystian Probierz.

Krystian Probierz urodził się 24 grudnia 1950 roku w Chorzowie. To wybitny polski geolog i nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych, w latach 2002-2008 dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. W 2015 uzyskał mandat senatorski w okręgu nr 70 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, otrzymując 61 271 głosów. W 2019 nie został wybrany na kolejną kadencję.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Karierę piłkarską zaczynał w drużynach młodzieżowych ŁKS Łagiewniki, GKS Rozbark, Gwarku Zabrze i Westfalii Herne. Debiutował w seniorskiej piłce jako zawodnik Ruchu Chorzów, w którym rozegrał 77 spotkań w ekstraklasie. Potem przeniósł się do Bundesligi, do zespołu Bayeru 05 Uerdingen, z którego odszedł po dwóch latach do występującego ówcześnie w 2. Bundeslidze SG Wattenscheid 09. Z Niemiec powrócił do polskiej ekstraklasy i reprezentował kolejno barwy Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź. Karierę piłkarską zarzucił po sezonie 2004/2005.

Karierę trenerską rozpoczął jako trener Polonii Bytom, w której pracował do 2006 roku. Później kierował Widzewem Łódź, aby ponownie wrócić do Polonii. W latach 2008-2011 był sternikiem Jagiellonii Białystok, z którą wygrywał wtedy Puchar Polski i Superpuchar. Przez krótki czas był też szkoleniowcem Arisu Saloniki. Potem pracował z Wisłą Kraków, GKS-em Bełchatów, Lechią Gdańsk, ponownie Jagiellonią (wicemistrzostwo 2016/2017) i Cracovią (Puchar i Superpuchar). Ostatnimi czasy prowadził reprezentację Polski do lat 21.

Michał Probierz jako trener zasłynął z barwnego języka. Jest autorem stwierdzenia, że dla polskich klubów awans do europejskich pucharów jest jak "pocałunek śmierci". Barwny język i riposty spowodowały, że niektórzy z ironią mówili o nim, że to polski Guardiola.