Producent opakowań kartonowych poważnie zwiększy moce produkcyjne

Grupa Akomex, producent opakowań kartonowych, zakończyła rozbudowę zakładu produkcyjnego w spółce zależnej DrukPak w Aleksandrowie Kujawskim. Powstała nowa hala o powierzchni ponad 1800 m kw, w której jeszcze w tym roku rozpoczną prace nowe linie produkcyjne. Inwestycja była realizowana przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - poinformowała grupa Akomex.

Inwestycja ta rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, a kosztowała ponad 4,5 mln zł

Inwestycje mimo niepewnej sytuacji

Grzegorz Łajca, prezes grupy Akomex, cytowany w komunikacie, mówi, że mimo niepewnej sytuacji makroekonomicznej, jaka obserwowana jest w rożnych sektorach gospodarki grupa skupia się na inwestycjach zgodnych z przyjętą wcześniej strategią, której jednym z podstawowych celów jest zwiększenie udziału grupy Akomex w rynku.

- Tylko w tym roku planujemy przeznaczyć ponad 40 mln zł między innymi na zakup nowych linii produkcyjnych do obu naszych zakładów, powiększenie magazynów, uruchomienie produkcji w nowej części zakładu produkcyjnego w Aleksandrowie Kujawskim, a także wprowadzenie nowych produktów do naszej oferty, między innymi opakowań 3d - mówi Grzegorz Łajca.

Moce produkcyjne wzrosną

- Część inwestycji jest realizowanych przy wsparciu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Najbliższe miesiące to dla nas okres intensywnego rozwoju. Nasze moce produkcyjne zwiększymy o 30-40 proc., co już w tym roku przyczyni się do wzrostu sprzedaży o ponad 20 proc. - komentuje Grzegorz Łajca.

Produkcja w nowej części zakładu w Aleksandrowie Kujawskim ma rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Akomex podał, że obecnie trwa tam instalacja nowych linii produkcyjnych, które będą wytwarzać opakowania głównie dla branży farmaceutycznej, ale także kosmetycznej, healthcare oraz beauty.

W skład grupy Akomex wchodzą trzy spółki: Akomex, DrukPak oraz duńska Plano Pack. Grupa zatrudnia ponad 600 osób. W 2021 roku Grupa Akomex zanotowała około 280 mln zł przychodu.

