Programiści nadal wśród najlepiej opłacanych zawodów, ale o podwyżki coraz trudniej

Programiści wciąż należą do jednej z najlepiej opłacanych grup zawodowych w Polsce, choć tempo wzrostu płac w tej branży zaczyna zwalniać - wynika z najnowszego raportu "Rynek Zmiany Pracy" przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Devire.

70 proc. pracowników w Polsce deklaruje, że wysokość wynagrodzenia i możliwość rozwoju zawodowego to dwa najważniejsze czynniki, motywujące do pozostania w obecnej pracy lub zmiany pracodawcy na innego.

W ostatnim roku podwyżkę otrzymała niemal połowa pracowników (49 proc.), a wśród tych, którym wynagrodzenia nie podniesiono, aż 61 proc. chce zmienić pracę i aktywnie jej szuka - wynika z raportu.

Pod względem wzrostu zarobków branża IT zajęła trzecie miejsce. Jak jednak podkreślają autorzy badania, jest to sektor, który od lat oferuje najwyższe w Polsce zarobki, dlatego trudno spodziewać się tutaj spektakularnych podwyżek. Z drugiej strony świadczą one o dalszym rozwoju branży nowych technologii.

Jak tłumaczy ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com Magdalena Rogóż, dobre stawki w IT utrzymują się już od 2017 r., kiedy miały miejsce nawet 20-proc. wzrosty wynagrodzenia względem lat poprzednich. Choć dynamika dalszych podwyżek zaczęła się więc stabilizować, w 2019 r. nadal sporo, bo 59 proc. pracowników IT otrzymało benefity płacowe. Mimo to znaczna część przedstawicieli branży (59 proc.) zdecydowała się na zmianę pracodawcy ze względu na wyższe wynagrodzenie.

Największa presja płacowa w 2019 r. dała o sobie znać w branży SSC/BPO (centra usług wspólnych/centra outsourcingu procesów biznesowych), w której w ciągu ostatnich trzech lat dziennie tworzonych było średnio 85 nowych miejsc pracy. W tym sektorze, w stosunku do poprzedniego roku, całkowite zatrudnienie wzrosło aż o 10 proc. - do 307 tys. osób. 78 proc. pracowników tej branży otrzymało w ubiegłym roku motywującą podwyżkę, a 44 proc. zdecydowało się na zmianę pracodawcy na tego, który zaoferował wyższy poziom wynagrodzenia.

Drugie miejsce zajęły motoryzacja i lotnictwo, które od lat borykają się z trudnościami w zatrudnianiu inżynierów oraz wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. W ubiegłym roku podwyżkę dostało 61 proc. pracowników tej branży, a 39 proc. zdecydowało się na zmianę miejsca pracy na lepiej opłacane.

"W tym przypadku wysokość wynagrodzenia i skala podwyżek często wiążą się z koniecznością pozyskania inżynierów o wąskich i specjalistycznych kwalifikacjach. Mam na myśli zwłaszcza specjalistów związanych z obszarem IT, rozwojem oprogramowania wbudowanego, bezpieczeństwem i funkcjonalnością systemów" - ocenił dyrektor pionu rekrutacji stałej w Devire Łukasz Dłuski.

Eksperci prognozują, że w 2020 r. branża IT nadal będzie się rozwijać, a w rezultacie będzie można liczyć na kolejne wzrosty wynagrodzeń szacowane średnio na 10 proc.