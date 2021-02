Propertynews.pl rusza z serwisem #whyoffice

Przed epidemią koronawirusa rynek biurowy w Polsce był rozgrzany do czerwoności. Niski poziom pustostanów i duża aktywność najemców zachęcała deweloperów do kolejnych inwestycji. Dziś biurowe centra miast opustoszały. Polacy deklarują, że do biur mogą wrócić - w najlepszym wypadku - w modelu pracy hybrydowej. W mediach dominuje przekaż, że biurowce, które jeszcze nie tak dawno było powodem do dumy dla wielu miast, mogą stać się dla nich ciężarem. Taki obraz rzeczywistości może zachwiać fundamentami tak dynamicznie rozwijającego się sektora. Mówimy: STOP! i ruszamy z serwisem specjalnym #WhyOffice.

Dziennikarze PropertyNews.pl chcą zwrócić uwagę na rzeczywisty obraz branży: bez naginania rzeczywistości, z dziennikarską rzetelnością pokazać punkt widzenia wszystkich stron: właścicieli i zarządców biurowców, deweloperów, pracowników wielkich korporacji i małych firm, specjalistów rynku pracy, psychologów i prawników.



Przez najbliższe miesiące w cyklu artykułów odpowiemy na pytania i poszukamy argumentów za tym, że praca w biurze ma przyszłość i sens, ale potrzebuje zupełnie nowego spojrzenia, dostosowania do nowych realiów, a era post-covid wcale nie oznacza klątwy pustych biurowców.



Zapraszamy do współpracy w ramach Serwisu Specjalnego PropertyNews.pl: #WhyOffice i tworzenia serii artykułów. Jest już z nami m.in. TDJ Estate. Już teraz w serwisie m.in.:



Pandemia uczłowieczy korpoludka?

Codzienna jazda do biura jest anachroniczna, ale home office też ma wady: izoluje i zaburza rytm życia. Ten pojedynek wygra hybryda - skrojony na miarę firmy nowy model. Praca zdalna, wcześniej nielubiany przez pracodawców bonus, stanie się pożądanym przywilejem pracownika. Biura odkryją towarzyski wymiar służbowych zajęć, stając się społecznym epicentrum gry zespołowej. Przy okazji ten lans na życiowy balans uczłowieczy wyśmiewanego korpoludka.



Tęsknimy już trochę za biurem

37 proc. pracowników, którzy chcieliby pracy zdalnej gwarantowanej przez prawo, jest za możliwością wykonywania jej raz w tygodniu, a co piąta osoba uważa, że taka opcja wystarczyłyby przez 20-26 dni w roku, czyli tyle, ile przewidzianego urlopu. To pokazuje skalę zmian, jakie zaszły w świadomości pracowników, którzy już przestali traktować pracę zdalną jak benefit. Bo mieszany model pracy oznacza mobilność, niezależność pracowników i silną digitalizację organizacji, ale niesie też z sobą sporo problemów i wyzwań. O blaskach i cieniach pracy hybrydowej rozmawiamy z Krzysztofem Inglotem, prezesem zarządu Personnel Service.



Praca to nie tylko zadanie do wykonania

Badania pokazują, że Polacy na home office często przedłużają czas pracy, nawet do godzin wieczornych. Czasem wynika to z słabej organizacji, a czasem z tego, że np. robimy dłuższe przerwy, a potem siedzimy do późna - mówi Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS , trenerka biznesu Job Crafting Polska z którą rozmawiamy o pracy zdalnej, roli biur oraz przyszłości pracy hybrydowej.



Zaproponuj nam temat, podziel się wnioskami: portal@propertynews.pl ! Zapraszamy do tworzenia z nami serwisu #whyoffice!