Protest pracowników Amazona po groźbach zwolnień za wypowiedzi o klimacie

Setki pracowników Amazona protestowały w niedzielę po tym jak wyszło na jaw, że firma groziła zwolnieniem za komentarz o negatywnym wpływie koncernu na zmiany klimatyczne. Koncern zabrania pracownikom publicznego wypowiadania się o interesach Amazona.

Ponad 350 pracowników Amazona protestowało w niedzielę przeciwko polityce firmy, zakazującej im publicznych wypowiedzi o funkcjonowaniu firmy, w tym komentarzy dotyczących działań koncernu w kontekście zmian klimatycznych.

Pracownicy, którzy już kilka lat temu zawiązali stowarzyszenie o nazwie Pracownicy Amazona dla Sprawiedliwości Klimatycznej, teraz stanęli także w obronie dwóch osób, którym firma zagroziła zwolnieniem.

Jak informuje Amazon, regulamin jest znany pracownikom od dawna. Ponadto jego zapisy zostały we wrześniu ub.r. zaktualizowane, o czym wszyscy podwładni zostali poinformowani. Jak mówi zarząd firmy - nie powinien on być dla nikogo zaskoczeniem.

Pracownicy ci stwierdzili w mediach społecznościowych, że działalność koncernu pozostawia ślad węglowy. Krótko potem zostali wezwani przez dział HR, który zagroził im zwolnieniem, jeśli nie zaprzestaną zamieszczania tego typu wypowiedzi. Bo zgodnie z polityką Amazona, pracownik może publicznie rozmawiać o sprawach firmy tylko, jeśli wcześniej uzyska na to zgodę przełożonego.

Tymczasem stowarzyszenie Amazona na rzecz klimatu protestuje przeciwko uciszaniu pracowników i chce, żeby firma przyspieszyła zapowiadane przez siebie działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, zredukowała emisję dwutlenku węgla do 2030 r. oraz zakończyła umowy z firmami, specjalizującymi się w wydobyciu paliw kopalnych. Jeszcze w 2018 r. członkowie stowarzyszenia przyjęli rezolucję, w której wezwali firmę do opracowania planu klimatycznego, a w 2019 r. opublikowali list otwarty, w którym m.in. wezwali Amazona do podjęcia kroków w celu redukcji emisji. Pod listem podpisały się tysiące pracowników firmy.

Teraz stowarzyszenie przekazało mediom, w tym The Washington Post, oświadczenie, w którym pracownicy tłumaczą, że ich "moralnym obowiązkiem jest wypowiadać się w obronie klimatu i piętnować wpływ Amazona na zmiany klimatyczne", zaś firma próbuje stosować wobec nich cenzurę.

Jak donosi amerykański serwis Geek Wire, w odpowiedzi rzecznik firmy zapewnił, że Amazon robi bardzo wiele dla klimatu; firma m.in. do 2030 r. chce w 100 proc. korzystać w energii odnawialnej i osiągnąć neutralność węglową. Dodał, że pracownicy jak najbardziej powinni się dzielić z zarządem swoimi wątpliwościami w kwestii zmian klimatycznych, ale powinno się to odbywać wewnętrznie, w ramach firmy a nie publicznie.

"Nie pozwolimy na publiczną krytykę i podważanie naszych działań" - powiedział rzecznik.