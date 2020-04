Przedsiębiorcy chcą uelastycznienia czasu pracy w tarczy 3.0

W kolejnej nowelizacji tarczy antykryzysowej powinny znaleźć się przepisy dotyczące uelastycznienia czasu pracy, a także doprecyzowanie warunków pracy zdalnej np. zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika - informuje w poniedziałkowym komunikacie Konfederacja Lewiatan.

Eksperci postulują m.in. zmianę sposobu rozliczania czasu pracy poprzez wprowadzenie tzw. kont czasu pracy i możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 24 miesięcy. Podkreślają również konieczność modyfikacji zasad organizacji pracy czy większego dostępu do wsparcia finansowego do wynagrodzeń pracowników.

"Widzimy potrzebę wydłużenia umów na czas określony ponad dotychczasowe restrykcyjne limity" - mówi cytowany w komunikacie dyrektor generalny Lewiatana Grzegorz Baczewski. Postuluje on również wydłużenie możliwość zatrudnienia pracownika za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej u jednego użytkownika pod warunkiem stosowania umowy o pracę.

Eksperci Lewiatana - jak czytamy - widzą też potrzebę doprecyzowania pewnych elementów w zakresie pracy zdalnej, np. przyznania pracodawcom możliwości skierowania pracowników na urlop wypoczynkowy czy zwiększenia dostępu do finansowego wsparcia miejsc pracy.

Jak czytamy, uregulować trzeba m.in. kwestię zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika oraz odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy.

Lewiatan postuluje też m.in: możliwość obniżenia czasu pracy w celu otrzymania dofinansowania o 10 proc., tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy (bez gody związków), możliwość dofinansowania wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy, możliwość udzielenia zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę czy zawieszenia stosowanie postanowień porozumień zbiorowych, w szczególności układów zbiorowych pracy.

Konfederacja Lewiatan - jak czytamy - oczekiwałaby też zawieszenia wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji.