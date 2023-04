Przedsiębiorcy i pracodawcy razem chcą mocniej naciskać na rząd

Business Centre Club i Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) 4 kwietnia 2023 r. podpisały porozumienie o współpracy. Dzięki temu głos obydwu organizacji ma być lepiej słyszalny i bardziej skuteczny w publicznej i politycznej debacie.

Zbliżenie ZP BCC i FPP ma na celu intensyfikację działań w celu wywierania realnego wpływu na decyzje rządu i kształtowanie prawa oraz bardziej skuteczną reprezentację interesów polskich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy i pracodawcy prywatni we współczesnej Polsce tworzą 12,8 mln miejsc pracy.

Udział przedsiębiorców prywatnych w wytwarzaniu PKB w ostatnich trzech latach wyniósł w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw aż 49,6 proc., a w sektorze dużych przedsiębiorstw 22,7 proc.

Związek Pracodawców Business Centre Club (ZP BCC) i Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) 4 kwietnia 2023 r. podpisały porozumienie o współpracy zacieśniające dotychczasową relację organizacji w oparciu o wzajemne członkostwo.

Zbliżenie organizacji ma na celu intensyfikację działań w celu wywierania realnego wpływu na decyzje rządu i kształtowanie prawa oraz bardziej skuteczną reprezentację interesów polskich przedsiębiorców.

Silniejszy głos pracodawców prywatnych. To 12,8 mln miejsc pracy

W obliczu wyzwań związanych z trudną sytuacją gospodarczą Związek Pracodawców Business Centre Club i Federacja Przedsiębiorców Polskich postanowiły podejmować wspólne decyzje. Dzięki tej strategicznej współpracy głos obydwu organizacji będzie lepiej słyszalny i jeszcze bardziej skuteczny w publicznej i politycznej debacie.

- Porozumienie z Federacją Przedsiębiorców Polskich to kamień milowy na naszej drodze do stworzenia silnego frontu na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców. Chcemy razem budować naszą siłę zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym. Działając wspólnie możemy zwiększyć skalę, zasięg i możliwości, z których skorzystają wszyscy nasi członkowie – twierdzi Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Przedsiębiorcy i pracodawcy prywatni we współczesnej Polsce tworzą 12,8 mln miejsc pracy. W przeciwieństwie do sfery budżetowej, w sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia rosną o 14,5 proc. rocznie. W tym samym czasie rząd waloryzuje stawki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej jedynie o 7,8 proc.

Udział przedsiębiorców prywatnych w wytwarzaniu PKB w ostatnich trzech latach wyniósł w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw aż 49,6 proc., a w sektorze dużych przedsiębiorstw 22,7 proc.

Komplementarność obu organizacji. Potrzebne są działania inkluzywne

- Jak widać z tych danych, nie ma rozwoju społeczno- gospodarczego bez rozwoju przedsiębiorczości. Dlatego głos przedsiębiorców powinien być ważny i słyszalny. Współpraca i sojusze organizacji przedsiębiorców to element konieczny dla równoważnego dialogu z rządzącymi. Każdy pracodawca, osoby życzliwe biznesowi to rozumieją i wspierają. Porozumienie FPP i BCC pokazuje, że mamy wspólne cele gospodarcze, a także cele programowe – ujęte w 10 kluczowych punktach. Jestem przekonany, że to początek naszych wspólnych działań – wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

- Wspólnie, wykorzystując komplementarność naszych organizacji, chcemy kształtować sposób, w jaki podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. W obecnej sytuacji panującej na rynku organizacji pracodawców konieczne są działania inkluzywne, a nie wykluczające. To czas na działania pozytywistyczne, pokazujące zdolność i wolę współpracy pomiędzy organizacjami pracodawców, zwłaszcza tych reprezentatywnych, zasiadających w RDS - mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC oraz Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Przekonuje, że to czas konsolidacji i współpracy na rzecz wszystkich polskich przedsiębiorców.

- Razem możemy więcej, razem jesteśmy silniejsi w relacjach z rządem, razem skuteczniej możemy działać na rzecz polskiej gospodarki. Wolimy poświęcić czas i energię w celu uzyskania i wykorzystania synergii w naszych działaniach, zamiast skupiać się na sobie - dodaje Łukasz Bernatowicz.

BCC to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne BCC.

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom.

