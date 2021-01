Przedsiębiorcy w desperacji: tarcza dziurawa a obostrzenia absurdalne

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele branż zmuszonych było zaprzestać swojej działalności. Jednak kolejny wprowadzony w Polsce lockdown zamroził działalność nie wszystkich firm. Z nowej odsłony rządowej pomocy skorzystają również nie wszyscy poszkodowani. Przedsiębiorcy, którzy czują się poszkodowani, rozważają pozwy wobec Skarbu Państwa.

Będzie pozew wobec Skarbu Państwa?

Czym jest PKD?

Walka z pandemią w praktyce

Zagrożone tysiące miejsc pracy

Jednak wciąż wielu przedsiębiorców, którym nowe obostrzenia uniemożliwiają prowadzenie działalności, znajduje się poza tarczą.Ich protesty nasiliły się zwłaszcza po wydłużeniu ostatniego lockdownu. Przypomnijmy, że od 28 grudnia do 17 stycznia zamrożono po raz trzeci (po wiosennym i listopadowym lockdownie) działalność części branż, m.in. gastronomii, siłowni i innych obiektów sportowych, a także części obiektów handlowych w galeriach. 11 stycznia rząd wydłużył obowiązywanie tych restrykcji do 31 stycznia.Jak szacuje Polska Rada Centrów Handlowych, z powodu trzykrotnego ograniczenia funkcjonowania obiektów handlowych w Polsce straty tej branży sięgną ok. 30 mld zł. Wiosenny lockdown skutkował spadkiem przychodów o ponad 17,5 mld zł. Listopadowe zamknięcia w galeriach przyniosły ok. 8 mld zł utraconych obrotów, a konsekwencją wprowadzenia kolejnych ograniczeń w handlu od 27 grudnia 2020 roku będzie dziura w obrotach branży na poziomie ponad 4 mld zł.Kryteria wprowadzania ograniczeń, które w tej samej galerii handlowej zezwalają na otwarcie wielobranżowych hipermarketów czy sklepów z wyposażeniem domowym, a zamykają sklepy odzieżowe czy z elektroniką, budzą szczególne kontrowersje. Tak samo jak ograniczony tylko do wybranych według PKD branż dostęp do pomocy.- Nie rozumiemy na podstawie jakich kryteriów rząd wprowadza ograniczenia, które faworyzują jedne gałęzie gospodarki a dyskryminują inne. Jak mamy rozumieć, że pomimo oficjalnego zamknięcia centrów handlowych są one nadal otwarte? Funkcjonują w nich hipermarkety wielobranżowe sprzedające nie tylko artykuły spożywcze, czy higieniczne, ale też odzież, naczynia, obuwie oraz zabawki. Równocześnie obok otwarte są sklepy z wyposażeniem domowym, drogerie, apteki, a np. sklepy odzieżowe, obuwnicze, czy jubilerskie są zamknięte. Czy w supermarkecie w galerii handlowej panują inne warunki niż w pozostałych sklepach? Dlaczego jesteśmy dyskryminowani? – pytają przedstawiciele firm zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.Zdaniem ZPPHiU brak logicznego klucza w przyznawaniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej podczas lockdownu dla wybranych oraz odbieranie tego prawa innym przedsiębiorcom to dyskryminacja i absurd.Przedstawiciele firm zrzeszonych w Związku rozważają pozwy wobec Skarbu Państwa.- Dzisiaj jest dla nas jasne, że proszenie, apelowanie nie przynosi żadnych rezultatów albo odwrotny do deklarowanego. Nie tylko zostaliśmy pozbawieni wsparcia (np. ostatnio poprzez dobór PKD) to jeszcze jesteśmy dyskryminowani. Polscy przedsiębiorcy, polskie firmy rodzinne nie dadzą się zniszczyć przez dyskryminujące decyzje polityków. Oczekujemy otwarcia naszych sklepów jak zostało to określone na początku trzeciego już lockdownu. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli wyjścia, wprowadzimy ostrzejsze formy protestu oraz będziemy masowo występować na drogę sądowa – zapowiadają przedstawiciele handlu i usług.- Dziś ostrzegamy, że będziemy walczyć do końca a jednym z narzędzi, jakie zastosujemy niebawem będą pozwy o odszkodowania – zapowiadają członkowie ZPPHiU.Polska Klasyfikacja Działalności, czyli nagłośnione w ostatnich tygodniach PKD, to podział działalności gospodarczych realizowanych przez wszystkie polskie podmioty gospodarcze.Wybór kodu zakresu działalności następuje w sposób deklaratywny w momencie zakładania firmy, a potrzebny jest do celów statystycznych. Wskazanie odpowiedniego kodu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę determinuje m.in. jego zobowiązania podatkowe lub ustala reguły podczas udziału w przetargach.Bywa, że zakres działalności nie zostaje wyczerpany poprzez przypisanie do konkretnego kodu, wtedy wybieranych jest kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności. Zawsze jednak najistotniejszy jest kod wiodący i to z niego wynikają konsekwencje formalne dla przedsiębiorcy.Teraz, w dobie pandemii wiele firm przekonało się, że PKD może mieć o wiele większe znaczenie i decydować może nie tylko o dostępie do pomocy, ale o być albo nie być przedsiębiorstwa.- Opieranie się na PKD jako kluczu do przydzielania pomocy publicznej jest nieadekwatne do rozporządzeń o zakazach prowadzenia działalności. Nie zamykano bowiem sektorów działalności wg klasyfikacji statystycznej a wedle lokalizacji punktów - mówi Piotr Andrzejewski, dyrektor generalny, prokurent w sieci salonów z akcesoriami do telefonów komórkowych Teletorium.Sieć zarządza około 200 lokalizacjami, z czego 80 proc. to stanowiska wyspowe, a prowadzą je w 99 proc. jednoosobowe firmy franczyzobiorców.- Działamy od kilkunastu lat i dotychczas nie było potrzeby ani tym bardziej konieczności ujednolicania PKD – każdy prowadził swoja firmę zgodnie ze swoją specyfiką. Dziś nie ma nas w wyjątkach z dozwolonym handlem. Jesteśmy zamknięci, ale koszty stałe są, co najważniejsze wynagrodzenia pracowników naszych punktów handlowych. Tylko w naszej sieci to ponad 700 osób, które z dnia na dzień bez swojej winy nie mogą świadczyć pracy. Nie rozumiemy, dlaczego inne jest kryterium zakazu działania, a inne przydzielania pomocy. To budzi rozgoryczenie. Weryfikacja dotkniętych zakazem handlu w centrach handlowych firm jest prosta i jednoznaczna i na tej podstawie, kogo dotyczy zakaz handlu, powinno się przydzielać adekwatną pomoc publiczną - dodaje Andrzejewski.- Zakazano nam handlu w centrach handlowych po raz trzeci. Podczas formułowania grudniowego zakazu prowadzenia działalności nikt nie kierował się PKD, tylko lokalizacją. Tymczasem dostęp do pomocy obwarowany jest zupełnie innymi zasadami. W wyniku tego rozdźwięku moja firma (salony z elektroniką) pozbawiona jest jakiejkolwiek pomocy. Uważam, że automatycznie pomoc systemowa powinna należeć się każdej firmie dotkniętej bezpośrednio skutkami obostrzeń - mówi Krzysztof Greniewicz z GG Stores.Jak wskazuje, kluczowe są dziś dwa obszary, obciążające tego typu działalność bez wsparcia państwa: ponoszenie pełnych kosztów pracy za okres zawieszenia działalności oraz gigantyczne czynsze, które nadal ciążą handlowcom, pomimo wielu prób regulacji tematu.- Czy nie można uprościć systemu i oprzeć się na trzech dokumentach, by wykazać, komu realnie należy się pomoc? Wystarczyłoby okazać: wydruki z kas fiskalnych, zerowe za okres pozbawiony sprzedaży, listy płac pracowników w danych lokalizacjach oraz faktury za ten czas wystawiane przez udostępniających nam powierzchnię. Czarno na białym widać, że skoro mamy zerowe przychody, a płacimy pracownikom i za czynsze, to nie mamy szans poradzić sobie bez pomocy - dodaje Greniewicz.- Od 15 lat prowadzę działalność handlową zlokalizowaną tylko w centrach handlowych pod markami Świat GSM i Dream Mobile. Obecnie posiadamy ponad 50 własnych sklepów i zatrudniamy około 250 osób. Nie mamy sprzedaży w Internecie, nasz profil działalności opiera się na relacji z żywym klientem w centrum handlowym. Trzeci lockdown powoduje, że nie mamy już żadnych rezerw, bo bez przychodów ponosimy nadal wielkie koszty - mówi Dawid Labich z firmy Świat GSM.Zgodnie z rozporządzeniem z 6 listopada sklepy i stoiska tej firmy musiały zostać zamknięte.- Nasza działalność koncentruje się na handlu telefonami komórkowymi i akcesoriami. Nasze główne PKD w tej chwili to 47.42.Z. Nie należy tego mylić z usługami telekomunikacyjnymi, z którymi nasz profil działalności nie ma nic wspólnego. Mamy obawy, że – być może – decydenci podciągnęli nasz profil działalności pod usługi telekomunikacyjne - dodaje Labich.Jak podkreśla, problem ten dotyczy ponad 1,5 tys. sklepów i stoisk z branży w całej Polsce, zlokalizowanych tylko w centrach handlowych. Sklepy te to kilkanaście tysięcy miejsc pracy.- Jeszcze raz stanowczo chcemy podkreślić, że nasza działalność polega na sprzedaży akcesoriów do telefonów komórkowych, jak i samych smartfonów. Zamknięcie naszych punktów handlowych nie było naszym wyborem, lecz zostało wymuszone. Przychód z działalności w okresie każdorazowego zamknięcia wynosi dokładnie zero złotych! Spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wynosi ponad 70 proc., a pomoc przysługiwała firmom mającym spadek już powyżej 40 proc. Wszystko powinno się zgodzić, ale nasze PKD nas wyklucza… Gdzie zatem logika i gdzie realna pomoc rządu? - pyta Dawid Labich i podkreśla, że wielu przedsiębiorców wpadło w pułapkę pomocy, udzielanej przy pierwszym lockdownie.- Warunki dotyczące otrzymanej pomocy z Tarczy 1.0 nakładają na nas obowiązek utrzymania zatrudnienia. W przeciwnym wypadku, znaczną część przyznanej subwencji będziemy musieli zwrócić. W aktualnych warunkach staje się to całkowicie nierealne do spełnienia. Nikt nie informował nas, że pieniądze z subwencji mają starczyć na wiele kolejnych lockdownów - dodaje przedsiębiorca.Przedłużające się obostrzenia budzą coraz więcej obaw przedsiębiorców. Jak wynika z ostatniego badania BIG InfoMonitor , w 2021 roku bankructwa obawia się ponad jedna trzecia firm - głównie mikro- i małych oraz z branż produkcyjnej i usługowej.