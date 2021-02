Przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. UOKiK dał zielone światło

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen. Transakcja nie zagraża konkurencji na żadnym z badanych rynków – dlatego spółki otrzymały zgodę na połączenie - poinformował UOKiK.

- W koncernie PKN Orlen nic się nie dzieje bez przypadku i bez przemyślanej strategii. Jestem przekonany, że tak jak słusznym krokiem było przejęcie Energi, co widzą dziś zarówno akcjonariusze, jak i analitycy, tak za rok, dwa lata przejęcia Ruchu i Polska Press przyniosą podobne efekty.Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych (m.in. "Dziennik Bałtycki", "Głos Pomorza", "Polska Times", "Głos Wielkopolski", "Dziennik Zachodni" oraz "Gazeta Krakowska") oraz blisko 120 tygodników lokalnych.Portfolio Grupy to także 500 witryn online, co czyni ją liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku.- Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności. Na bazie Sigma Bis zbudowaliśmy od podstaw profesjonalną agencję mediową, która sukcesywnie zdobywa nowych klientów, w tym komercyjnych. Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce. Z kolei dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data. Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN Orlen do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej - wskazuje Obajtek. - tak tłumaczył przejęcie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.