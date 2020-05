Przepisy dotyczące specjalnych stref do zmiany. Mają dać nowy impuls gospodarce

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace dotyczące przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych - powiedział wiceszef tego resortu Marek Niedużak podczas wideodebaty "Z tarczą na wirusa" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zaznaczył, że nie wierzy w duży wzrost bezrobocia w Polsce.

Wiceminister Rozwoju poinformował, że Ministerstwo Rozwoju jest już myślami na tym kolejnym etapie, zastanawia się nad rozwiązaniami, które pozwolą dać silny impuls polskiej gospodarce, by się odbiła.

Niedużak pytany był, czy będzie Tarcza 4.0 i kolejna odsłona pomocy. Wskazał na impuls prorozwojowy, proinwestycyjny, rozwiązania, o których mówiono już przed kryzysem pandemicznym, które jednak teraz trzeba będzie modyfikować.

Wiceminister wymienił, tzw. agendę mieszkaniową, z której niektóre projekty są już uzgadniane. "Tu chodzi o taki impuls inwestycyjny również dla samorządów, w kierunku przede wszystkim mieszkalnictwa na wynajem" - wyjaśnił.

Drugi nurt związany jest z potrzebą impulsu proautomatyzacyjnego, prorobotyzacyjnego. "Myśmy mówili o uldze na automatyzację (...) trochę inspirując się ulgą na badania i rozwój (...). Te wydatki rzeczywiście bardzo rosną" - powiedział.

Według Niedużaka pomysł ulgi na automatyzację z jednej strony dobrze się wpisuje w obecną sytuację, tworzy podatkowy bodziec do inwestowania, a z drugiej strony pozwala zwiększyć bezpieczeństwo łańcuchów produkcji, zwiększa odporność na wstrząsy, których obecnie doświadczamy.

"Ten pomysł nabiera teraz nowego znaczenia i będziemy na pewno do niego wracać" - podkreślił.

Trzeci obszar dotyczy pozytywnego impulsu dla branży, która najbardziej ucierpiała, czyli turystycznej. Są w niej obszary, które - zdaniem wiceministra - szybko się nie podniosą na przykład touroperatorów oferujących wycieczki zagraniczne.

"Natomiast mamy nadzieję i widzimy już takie pierwsze dobre znaki, że w tym roku Polacy zostaną w Polsce na wakacjach, ale wyjada na nie. Te sygnały już płyną, pojawia się obłożenie w pensjonatach, hotelach (...). Bardzo się z tego cieszymy, bo to z jednej strony jest taka oznaka powrotu do normalności, a z drugiej dla polskiej branży turystycznej to bardzo dobry i bardzo ważny znak" - powiedział. W tym kontekście wiceminister wskazał na propozycję bonu do wykorzystania na urlop w kraju.

Odniósł się do pytania o propozycje KO, by tarczę antykryzysową uzupełnić o mechanizmy wsparcia dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, możliwość renegocjacji umów.

"Tak, są prowadzone prace nad nowelizacją tych przepisów, ale nie chciałbym na tym kończyć, bowiem dotykamy bardzo delikatnej materii" - powiedział. Nie zgodził się z tezą, że wszystkie regulacje dotyczące stref nie przystają do obecnej rzeczywistości.

Zaznaczył, że jeżeli będziemy mieć w Polsce duży wzrost bezrobocia, to podejście związane z utrzymaniem miejsc pracy może mieć duże społeczne znaczenie. "Ale ja go na razie nie widzę, nikt go na razie nie widzi. W danych na razie nie widać w Polsce jakiegoś dużego bezrobocia" - powiedział.

Zaznaczył, że mógłby się założyć o butelkę dobrego wina, że w naszym kraju efektem spowolnienia nie będzie w Polsce bardzo wysokie bezrobocie, choć - jak przyznał - jest to teza ryzykowna i na jej poparcie nie ma twardych dowodów.

"Wydaje się, że nie będzie w Polsce dużego bezrobocia" - podkreślił. Zaznaczył, że wierzy w Polską gospodarkę, poza tym zadziałają mechanizmy pomocowe, które powodują, że ci, którzy dostają wsparcie utrzymają przez następne miesiące miejsca pracy.

"Ja jestem przekonany, że zobaczymy jakiś wzrost bezrobocia i zapewne zobaczymy go za kilka miesięcy, pewnie w okolicy wakacji, po wakacjach" - powiedział.

Dodał, że polska gospodarka jest bardziej oparta na produkcji, a mniej na usługach; sektor przemysłowy mniej ucierpiał od sektora usług. "Oczywiście ucierpimy, ale myślę ucierpimy mniej niż inni i dosyć szybko wejdziemy na ścieżkę wzrostu" - ocenił.

Wiceminister rozwoju mówił też o wielkości pomocy dla polskich firm w związku pandemią koronawirusa. Wyjaśnił, że ze strumienia skierowanego na utrzymanie miejsc pracy oraz pomocy dla najmniejszych firm, to aktualne dane mówią o 8 mld zł. Zaznaczył, że nie jest to pomoc wypłacana bardzo szybko bowiem wiąże się ze spełnieniem określonych warunków i ich weryfikacją.

Zdaniem wiceministra Polska jest jednym z najhojniejszych państw w UE, biorąc pod uwagę wielkość gospodarki. "Jak na warunki polskich finansów publicznych, to polski rząd jest hojny" - powiedział Niedużak.