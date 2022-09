PTWP z ambitnym planem eventów na jesień. Kalendarz na przyszły rok też się wypełnia

Działalność eventowa, po pandemicznym zastoju, powróciła do normalności. Niedawno spółka zorganizowała w Warszawie Property Forum – największą imprezę dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Teraz, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, jesień przemysłowa.

4-6 października w Katowicach międzynarodowe targi TOOLEX, które połączone są z konferencją Nowy Przemysł 4.0.

Dwa tygodnie później dwudniowa konferencja PRECOP27. Wydarzenie poprzedzi i przygotuje polską delegację do Szczytu Klimatycznego COP27, organizowanego w listopadzie w Szarm el-Szejk w Egipcie.

Rozmawiamy z Wojciechem Kuśpikiem, prezesem Grupy PTWP.

- Rozpoczynająca się jesień zapowiada się dla nas bardzo dobrze. W każdym z zaplanowanych wydarzeń notujemy rekordowe zainteresowanie. To pokazuje, jak bardzo biznes potrzebuje tych spotkań i jak bardzo one są dla nich efektywne - podkreśla Wojciech Kuśpik.

Odbywająca się w przyszłym tygodniu Konferencja Przemysł 4.0 jest integralną częścią targów TOOLEX.

Wydarzenie skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwami przemysłowymi, dyrektorów, managerów i pracowników produkcji, przedstawicieli firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji oraz dostawców technologii dla Przemysłu 4.0.

- Oprócz tego, że rzeczywiście nasze wydarzenia powróciły do normy, jeśli chodzi o frekwencję na salach, to został z nami ten ogromny zasięg online'owy. Zaskoczyła nas skala tego zjawiska. Dzięki temu każdy z naszych czytelników może zobaczyć to, co się dzieje na salach, a z drugiej strony nasi partnerzy i paneliści mają dodatkowy zasięg, oddziaływanie - dodaje.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.

18 października rusza w Katowicach dwudniowy PRECOP27, którego organizatorami są United Nations Global Compact Network Poland – polski sekretariat członków największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes – oraz właśnie grupa PTWP, która cyklicznie organizuje m.in. Europejski Kongres Gospodarczy.

18-20 października w katowickim MCK odbędą się też Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING.

Potem PTWP z organizacją własnych konferencji i kongresowych przenosi się do Warszawy.

24-25 października Forum Rynku Zdrowia 2022, 27 października Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, a od 7 listopada dwudniowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

- Jeżeli chodzi o biznes, to nam nasi partnerzy mówią, że te spotkania to jest właśnie rzecz pierwszej potrzeby. Bardzo często słyszymy od uczestników naszych wydarzeń, partnerów czy sponsorów, że efektywność biznesowa i sprzedażowa tych wydarzeń jest bardzo duża. Często słyszymy takie głosy, że podczas takiej konferencji czy kongresu nasi partnerzy załatwili tyle, co przez 2-3 miesiące - przekonuje Wojciech Kuśpik.

Przyszły rok to wielka niewiadoma. Koszty zrobią swoje, ale biznes i tak będzie chciał się spotykać

Grupa PTWP zarządza dwoma obiektami w centrum Katowic – Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz halą widowiskowo-sportową „Spodek”.

Jak informuje prezes spółki, w obiektach odnotowują rekordowe obłożenie.

We wrześniu w Spodku odbyły się m.in. Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Październik to występy stand-uperów oraz koncerty i festiwale z 40. edycją Rawa Blues na czele.

- Patrząc na sytuację obiektów MCK i Spodek, bardzo martwimy się o przyszły rok. Z jednej strony mamy stale rosnące koszty. W przypadku działalności eventowej my nie mówimy o inflacji, bo wzrost kosztów jest istotnie większy. W niektórych segmentach mamy wzrost kosztów na poziomie 20-25 proc., ale w niektórych to już 50-60 proc. Patrząc na przyszły rok, dojdą nam jeszcze wyższe koszty energii czy choćby podniesienie płacy minimalnej - mówi Wojciech Kuśpik.

Zapewnia jednak, że pomimo rosnących kosztów nie widać, by kontrahenci wycofywali się z wcześniej dokonanych rezerwacji.

- Ten kalendarz naprawdę dobrze się wypełnia. Nikt na razie nie komunikuje nam, że chce z czegoś rezygnować. Dylematem jest to, w jakich cenach kontraktować drugą połowę przyszłego roku: jaka będzie inflacja, jakie będą ceny energii. Nie wiemy teraz, jak to szacować i liczyć - kończy.