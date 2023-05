Rafał Dutkiewicz: Przedsiębiorczość jest solą ziemi

W Polsce przedsiębiorcy nie mają łatwego życia, bo prócz ciągłych zmian prawa, borykają się również z nieprzychylnością ze strony części społeczeństwa i polityków. Jak mówi WNP.PL Rafał Dutkiewicz, nowy szef Pracodawców RP to powinno się zmienić.

W lutym tego roku były już szef Pracodawców RP Rafał Baniak trafił do aresztu w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Jego nowy prezes Rafał Dutkiewicz nie obawia się o reputację instytucji, bardziej martwi go negatywny klimat wokół przedsiębiorczości.

Pracodawcy RP to największa organizacja branżowa w Polsce skupiająca przedsiębiorców. Były prezydent Wrocławia chce ją dalej rozwijać.

Znamy pana z wieloletniej prezydentury we Wrocławiu. Przewodzenie organizacji branżowej przedsiębiorców to jednak zupełnie inny świat. Jaki ma pan pomysł na nowe stanowisko?

Jestem raptem tydzień na pokładzie, ale mam sporo energii. Bardzo chciałbym, żeby w Polsce poprawił się klimat wokół przedsiębiorczości, bo przedsiębiorczość jest solą ziemi. Pieniądze, które dostarczamy do przestrzeni publicznej pochodzą z przedsiębiorczości, mam tu na myśli podatki, ale nie tylko.

Tymczasem w Polsce ukształtował się taki sposób patrzenia na świat, gdzie czasami złych przedsiębiorców przeciwstawia się lepszej reszcie świata i mówi się o tym, że uczestniczymy w dzieleniu tortu, w którym przedsiębiorcy zabierają część, a pozostali inną część, a tak naprawdę wspólnie uczestniczymy w wytwarzaniu jednego tortu i jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, aby ten tort był jak największy. W związku z tym poprawa klimatu wokół przedsiębiorczości jest jedną z tych kwestii, którą chcę się zająć.

Dialog jest bardzo ważny, żeby zbudować pewien poziom zaufania społecznego

Ponadto bardzo interesują mnie inwestycje. Polska jest w takim trendzie gospodarczym, w którym inwestycje, wbrew zapowiedziom, zamiast wzrosnąć, dość wyraziście spadły, a ponieważ jednocześnie kurczą się zasoby pracy, ze względu na zapaść demograficzną w którą już wchodzimy, jest coraz mniej rąk i głów do pracy. A inwestycje są niezwykle istotne jako warunek rozwoju gospodarczego.

Zapraszam również wszystkich przedsiębiorców do współpracy, będę chciał zwiększyć liczebność naszych szeregów.

A jak zamierza pan zatrzeć negatywny wizerunek, spowodowany ostatnimi aresztowaniami i odzyskać reputacje organizacji?

Te sprawy nie dotyczą samej organizacji, a osób z nią związanych, więc to nie jest coś bezpośrednio związane z treścią naszej pracy. Będę trzymał kciuki za rozwiązanie tych problemów, a sam będę się zajmował bieżącą działalnością.

Jak wszedłem do organizacji, to zobaczyłem, że poziom energii jej pracowników nawet wzrósł i byłem zaskoczony tym, że rada, która mnie wybierała wykazuje się dużym zaangażowaniem. We wszystkich kontaktach zewnętrznych - ich oczywiście nie było jeszcze bardzo dużo, bo jestem tu bardzo krótko - byłem przyjmowany bardzo serdecznie. Stąd patrzę pozytywnie w przyszłość.

Wspomniał pan o niesprzyjającej koniunkturze politycznej dla przedsiębiorców. Jak pana zdaniem powinni sobie oni z nią radzić? Czy powinni zabierać głos w kwestiach politycznych?

Z jednej strony uważam, że wszyscy - nie tylko przedsiębiorcy - powinniśmy brać udział w dyskusji politycznej dotyczącej teraźniejszości i przyszłości Polski. Przedsiębiorcy nie powinni się angażować w próby tworzenia bytów o charakterze politycznym, natomiast powinni umieć pokazywać, że pieniądz publiczny jest wytwarzany przez przedsiębiorczość z podatków i nie ma innego jego źródła. Nie ma innego źródła dóbr i usług, których używamy. Te proste konstatacje gdzieś ostatnio zginęły i będzie je trzeba ponownie bardzo wyraziście wyłożyć na stół.

Rozwój Polski warunkuje rozwój przedsiębiorczości, dlatego trzeba stworzyć jej dobre warunki

Myślę jednak, że kropla drąży skałę i trzeba nieustannie próbować o tym rozmawiać. Wszyscy chcemy się rozwijać i żyć w dobrobycie, a rozwój wymaga dobrych, stabilnych warunków i stworzenia dobrego klimatu wokół przedsiębiorczości, a także dobrego prawa. Ten ład w Polsce został naruszony, nie tylko teraz. To co mówię, to nie atak polityczny na obecną ekipę rządzącą, bo mówimy tu o szerszym zjawisku.

Ze względu na tą trudną sytuację, w której jesteśmy – mam na myśli wojnę i niedawną pandemię – szczególnie trzeba rozmawiać o przedsiębiorczości. Rozwój Polski jest w interesie wszystkich i nie da się go inaczej ukształtować niż poprzez tworzenie dobrego klimatu dla biznesu.

