Raport: polskie firmy szykanowane we Francji

Polskim firmom działającym we Francji tamtejsza administracja celowo utrudnia działalność - wynika z raportu "Problemy polskich przedsiębiorców we Francji", przygotowanego przez Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Raport opisuje szczegółowo problemy trzech polskich firm na francuskim rynku.

Co dwa miesiące kontrola

To nie tylko formalności





- Jednak niektóre wymogi francuskiej legislacji wykraczają poza zwykłe formalności. Definicja pracownika delegowanego de facto delegalizuje działalność zagranicznych agencji pracy tymczasowej na terenie Francji. Absolutny obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Francji to wymóg niespełniający testu proporcjonalności, którego celem jest nałożenie dodatkowych obciążeń na zagraniczne firmy - ocenia Cezary Kaźmierczak.

Oba zarzuty odbiły się szerokim echem w mediach we Francji. Znane tytuły, takie jak Le Monde, opublikowały artykuły, w jednym z których, zatytułowanym „Małe północnokoreańskie rączki FructoFresh, Polska” twierdzono, że „od 2004 roku ta polska firma produkująca sałatki owocowe zdobywa udział w rynku, dodając do swoich produktów zakazane dodatki i zatrudniając w swojej fabryce pracowników z Korei Północnej”.Sprawa trafiła do sądu, który w drodze środka tymczasowego zakazał sprzedaży sałatek FructoFresh na rynku francuskim, opierając się jedynie na dowodach przedstawionych przez francuskiego konkurenta.W wyniku tego sprzedaż FructoFresh do Francji spadła o 90 proc., a jej ogólny obrót o 50 proc. W trakcie procesu szybko wycofano się z zarzutu naruszenia standardów pracy. Pracownicy azjatyccy byli zatrudniani legalnie i od wielu lat. Co więcej, FructoFresh przeszła szczegółowy audyt społeczny, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości.Jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych konserwantów, polska Inspekcja Sanitarna skontrolowała siedzibę FructoFresh w kilka dni po wprowadzeniu francuskiego zakazu sprzedaży. Kontrole nie wykazały śladów Velcorinu oraz potwierdziły, że FructoFresh zachowuje wysokie standardy sanitarne.Produkty zostały również przebadane przez francuskiego dystrybutora, który dostarczał polski produkt na rynek francuski i który również nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. FructoFresh wygrał i mógł wznowić sprzedaż.Kolejny opisany przypadek to Aterima Work, czyli agencja pracy tymczasowej z siedzibą w Polsce.Jej działalność koncentruje się na trzech głównych filarach: usługach pracy tymczasowej, legalnym zatrudnianiu pracowników zagranicznych oraz rekrutacji specjalistów i menedżerów.Aterima Work została założona w 2015 r, a w 2018 r. rozszerzyła swoją działalność na Francję. Firma całkowicie zakończyła tam swoją działalność w lipcu 2020 r.W latach 2018-2020 francuska L'inspection du travail (Inspekcja Pracy) skontrolowałaAterima Work 15 razy. Oznacza to, że średnio firma była kontrolowana raz na dwa miesiące. Początkowo inspektorzy szukali potencjalnych oznak łamania standardów pracy, za które moglibyukarać firmę. Mimo częstych kontroli inspektorzy nie znaleźli żadnych dowodów na takie naruszenia.– Również wykorzystywane pojęcia dumpingu socjalnego stygmatyzuje pracowników delegowanych. Samo pojęcie zasadza się na porównywaniu nielegalnej praktyki wprowadzania do obrotu produktów poniżej ceny ich wytworzenia z całkowicie legalną praktyką wykonywania pracy za bardziej konkurencyjną stawkę. Sugeruje również, że wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim jest czymś niedozwolonym, gdy w istocie jest to podstawa jednolitego rynku – dodaje Kamila Sotomska, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.Przedsiębiorcy zmagają się z licznymi wymogami i często zmieniającymi się procedurami.