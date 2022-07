Raport: specjaliści IT najbardziej poszukiwani przez pracodawców w I półroczu br.

Najbardziej poszukiwani przez pracodawców w I półroczu 2022 r. byli specjaliści ds. IT , do których kierowano blisko co czwartą ofertę - wynika z raportu serwisu Pracuj.pl. Pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości - stwierdzono.

Między styczniem a czerwcem 2022 r. w serwisie Pracuj.pl ukazało się 597 tys. ogłoszeń o pracę, czyli o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ub.r.; Rekordowy okazał się okres między styczniem a marcem, gdy ukazało się 312 tys. ofert - dowodzi raport "Rynek Pracy Specjalistów: I półrocze 2022".

Jak wskazano, na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znaleźli się specjaliści ds. IT. Kierowano do nich 24 proc. ofert w Pracuj.pl w badanym okresie. "Na wynik ten złożyły się oferty dla specjalistów ds. rozwoju oprogramowania (16 proc. wszystkich ogłoszeń) oraz administracji IT (8 proc.)" - wyjaśniono.

Drugie miejsce (24 proc. ofert na portalu) zajęli specjaliści ds. sprzedaży - dotychczasowy lider zestawienia. Na trzecim miejscu znaleźli się natomiast pracownicy obsługi klienta, do których kierowano 13 proc. ogłoszeń w serwisie. Za nimi uplasowali się pracownicy fizyczni, którzy również mogli wybierać spośród 13 proc. ogłoszeń.

Wskazano, że w I półroczu 2022 r. pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości, odpowiedzialne za 11 proc. ofert pracy w Pracuj.pl. Na drugim miejscu znalazła się branża IT, z której pochodziło co dziesiąte ogłoszenie. Na trzecim miejscu uplasowali się pracodawcy z obszaru handlu detalicznego/B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, dyskontów, galerii handlowych (9 proc. ogłoszeń).

Dodano, że "stosunkowo wysoką aktywnością" wykazywały się firmy z branży produkcyjnej (7 proc.), budowlanej (6 proc.) oraz z obszaru handlu i sprzedaży B2B (5 proc.). "Szczególnie w przypadku obszaru produkcji i budownictwa na aktywność rekrutacyjną mógł mieć wpływ znaczący odpływ wielu pracowników z Ukrainy płci męskiej, którzy w obliczu agresji Rosji na swój kraj postanowili do niego wrócić" - oceniono.

Jak wynika z raportu, 20 proc. ogłoszeń publikowanych na Pracuj.pl w I półroczu 2022 r. pochodziło od pracodawców z województwa mazowieckiego. W czołówce znalazły się też: dolnośląskie (10 proc.), a także śląskie, małopolskie i wielkopolskie (po 9 proc.). Zwrócono uwagę, że w związku ze wzrostem popularności pracy zdalnej ostatecznie zrekrutowany pracownik niekoniecznie będzie faktycznie wykonywać obowiązki w tym województwie. "Trend ten widoczny jest m.in. w branży IT, kreatywnej czy w usługach biznesowych, gdzie dostrzegalne są migracje części pracowników do mniejszych miast czy rodzinnych regionów" - wskazano.

Według raportu 36 proc. ofert dotyczyło specjalizacji, w których rola kompetencji cyfrowych jest wysoka lub dynamicznie rośnie - w tym IT, marketingu, reklamy, grafiki, e-commerce czy badań i rozwoju.

Zwrócono uwagę, że w I półroczu 2022 r. pracownicy fizyczni stanowili czwartą najbardziej popularną specjalizację w serwisie Pracuj.pl. "Na zapotrzebowanie pracodawców na tę grupę kandydatów niewątpliwie wpływa zniknięcie z polskiego rynku pracy mężczyzn pochodzących z Ukrainy" - oceniono. Jak stwierdzono, w pierwszych sześciu miesiącach br. do pracowników fizycznych kierowano 50 tys. ogłoszeń. W II półroczu 2021 r. było ich 70 tys., a w ostatnich sześciu miesiącach br. liczba ta wzrosła do 77 tys.

Zgodnie z raportem, 27 proc. ogłoszeń na portalu Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2022 r. dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zadań w pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16 proc. ofert. "W stosunku do sytuacji z końca 2021 r. widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w pełni zdalnych, ale najwyższy w historii udział ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę spoza biura" - zaznaczono.

Autorzy raportu wskazali też na "zmiany w podejściu do jawności widełek wynagrodzenia". Pod koniec I półrocza 2022 r. 12 proc. aktywnych ogłoszeń w Pracuj.pl zawierało informacje o możliwym przedziale zarobków na danym stanowisku. "To liczba wyraźnie wyższa od tej sprzed wybuchu pandemii" - podano.

Wśród specjalizacji, w których dostrzegalny jest najwyższy odsetek ogłoszeń z widełkami zarobków, wyróżniają się te związane z kompetencjami cyfrowymi. Na informacje o kwocie wynagrodzenia na poziomie oferty mogą często liczyć eksperci z obszaru e-commerce i usług internetowych (25 proc.) oraz zajmujący się rozwojem oprogramowania (23 proc.). Powyżej średniej plasują się także m.in. pracownicy z obszaru marketingu (18 proc.), nieruchomości (16 proc.) oraz transportu i logistyki (15 proc.).

"I półrocze 2022 r. dowiodło, że osoby będące na początku karier zawodowych mają obecnie spory wybór możliwości rozwoju" - stwierdzono. Między styczniem i czerwcem ukazało się łącznie ponad 88 tys. ogłoszeń kierowanych do stażystów, praktykantów, młodszych specjalistów i asystentów - to 15 proc. wszystkich ofert w serwisie.

