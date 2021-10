Rekordowy rok dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

59 nowych projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 2,3 mld zł pozyskała w trzech kwartałach 2021 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ok. 2 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie kilku tysięcy istniejących - wynika z informacji KSSE.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy.

W 2021 roku liczba projektów już po trzech kwartałach jest większa niż w całym ubiegłym roku.

Tym samym rok 2021 będzie dla Strefy rekordowy pod względem ilości nowych przedsięwzięć, choć wielkość nakładów inwestycyjnych będzie niższa niż rok wcześniej.



W porównywalnym okresie rok wcześniej nowych projektów było 39, o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld zł. Cały 2020 rok strefa zamknęła rekordowym wówczas wynikiem 57 nowych projektów, wartych w sumie ok. 5 mld zł.



Nowe inwestycje

25 decyzji w jednym kwartale

Miliardy złotych inwestycji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tu blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.



Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych. Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

