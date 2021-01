Robert Tomanek: po pandemii najważniejsze cyfryzacja, przemysł 4.0 i Zielony Ład

Dla polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa w ramach strategii rozwoju do roku 2030 najważniejsze będą: cyfryzacja, przemysł 4.0 i Zielony Ład - stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Według Tomanka obecnie wydatki Polski na badania i rozwój to 1,3 proc. PKB.

Sporo nam brakuje, ale to jest duża dynamika - ocenił i podkreślił, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o wydatki na badania i rozwój ze strony firm prywatnych, m.in. dzięki systemowi ulg podatkowych.

Tomanek powiedział, że w najbliższej przyszłości można poszukiwać nowych narzędzi innowacyjnych, np. w ośrodkach badawczych oraz programach realizowanych przez NCBR, gdzie można poszukać nowych instrumentów pobudzania innowacyjności.

"Ramy polityki rozwojowej przedstawione przez nas to wstęp do dyskusji, którą chcemy prowadzić ze środowiskiem przedsiębiorców. Uruchamiamy obecnie bardzo intensywny dialog, aby zbudować wizję gospodarki post-covidowej w perspektywie do roku 2030 i dalej. Cyfryzacja oraz przemysł 4.0 to dość oczywiste drogi, my po prostu musimy to robić" - powiedział wiceminister i zapowiedział, że prace nad nową strategią gospodarczą mają potrwać do kwietnia tego roku.

Jednocześnie Tomanek ocenił, że wraz z postępem cyfryzacji w gospodarce musi zmieniać się cały system edukacyjny. "Społeczeństwo dostaje coraz więcej instrumentów cyfrowych. Coraz więcej ludzi posługuje się nimi po to, aby realizować np. e-recepty czy płacić bezgotówkowo. To wszystko elementy świata cyfrowego, który staje się faktem" - stwierdził.



Polityk podkreślił, iż obecnie celem rządu jest to, aby jak najwięcej produkcji odbywało się w Polsce i leżało w gestii polskich producentów. "Mamy bardzo zróżnicowaną gospodarkę, możemy zaoferować Europie produkcję w różnych obszarach, przez co skrócą się łańcuchy dostaw. Oznacza to bezpieczniejsze środowisko, mniejszą emisję gazów cieplarnianych z powodu transportu" - tłumaczył Robert Tomanek.

Dekarbonizacja oraz Zielony Ład to aspekty, które muszą być przez Polskę traktowane poważnie, aby rodzime przedsiębiorstwa były konkurencyjne. Zdaniem Tomanka "Zielony Ład staje się paradygmatem Europy", a wejście Polski w łańcuch produkcyjny i technologiczny pozwalający budować zieloną gospodarkę to istotny kierunek działania np. w branży przemysłowej.